WSJ: Україна планує оголосити готовність до миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває з Візитом у Вашингтоні з метою налагодження відносин з командою обраного президента США Дональда Трампа. Про це у четвер, 5 грудня, повідомило американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланнями на джерела.

Під час поїздки Єрмак зустрівся з майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волцом і майбутнім спеціальним посланцем з питань України та Росії Майком Волцом. За даними WSJ, у зустрічі також брав участь обраний віцепрезидент Джей Ді Венс. До цього, як пише видання, Єрмак зустрічався у Флориді зі Сьюзі Вайлс, яка має очолити апарат Білого дому в адміністрації Трампа.

Як стверджує видання у контексті цих зустрічей, "Україна, виснажена майже трирічною війною проти Росії, планує оголосити свою готовність до миру". "Але це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не відповідає інтересам США або України", - сказав співрозмовник WSJ, знайомий з планами.

Вимоги України про прийом до НАТО

У Києві наполягають на прийомі України в НАТО та називають запрошення в альянс одним із ключових пунктів запропонованого президентом Володимиром Зеленським "плану перемоги". Після обрання Трампа презиеднтом США Зеленський припустив, що "гаряча фаза" війни може бути завершена, якщо "під парасольку НАТО" візьмуть підконтрольну українській владі територію. Він уточнив, що країну неможливо запросити в альянс частково, без окупованих територій, які Україна прагнутиме "повернути дипломатичним шляхом".

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 3-4 грудня агентство Reuters писало, що серед 32 членів НАТО немає жодних ознак консенсусу щодо запрошення України в альянс. В Українському міністерстві закордонних справ заявили, що Україна відмовиться від будь-яких альтернативних членству в НАТО форматів.

За даними Reuters, зараз у команді Трампа обговорюють три основні пропозиції щодо миру в Україні: від Келлога, Венса і від колишнього посла США у Німеччині та колишнього директора національної розвідки Річарда Гренелла. Всі вони виключають членство України в НАТО найближчим часом.