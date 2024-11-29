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КонфліктиУкраїна

Зеленський назвав умову для закінчення "гарячої фази" війни

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що край "гарячій фазі" війни може покласти "парасолька" НАТО для підконтрольних Києву територій. Саме запрошення в Альянс має стосуватися України у її міжнародно визнаних кордонах.

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Володимир Зеленський у Куп'янську на Харківщині, листопад 2024 року
Володимир Зеленський у Куп'янську на ХарківщиніФото: IMAGO/ZUMA Press Wire

Угода про припинення вогню в Україні може бути укладена, якщо територія, яку контролює Київ, буде взята "під парасольку НАТО", адже це дозволить згодом вести переговори про повернення решти території "дипломатичним шляхом". Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Sky News, яке було опубліковане у п'ятницю, 29 листопада.

"Якщо ми хочемо зупинити "гарячу фазу" війни, нам потрібно взяти під "парасольку" НАТО ту територію України, яку ми контролюємо, - зазначив він. - Ми повинні зробити це швидко. І тоді (окуповані - Ред.) території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом".

Водночас він наголосив, що саме запрошення в НАТО має стосуватися України у її міжнародно визнаних кордонах.

За словами Зеленського, припинення вогню необхідне, щоб "гарантувати, що (президент Росії Володимир - Ред.) Путін не повернеться", щоб захопити більше української території.

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Зеленський: Ми маємо працювати з новим президентом США

Відповідаючи на запитання про те, що він думає про новообраного президента США Дональда Трампа, Зеленський заявив, що з ним потрібно працювати, аби "мати найбільшого прибічника".

"Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що в його оточенні лунають різні голоси. І саме тому ми не повинні (дозволити - Ред.) нікому довкола зруйнувати нашу комунікацію. Це не принесе користі і буде деструктивним. Ми повинні спробувати знайти нову модель. Я хочу поділитися з ним ідеями і хочу почути його", - сказав він.

На запитання, чи говорив він з Трампом, Зеленський вказав, що вони розмовляли у вересні, коли він був у Нью-Йорку: "У нас була розмова. Вона була дуже теплою, доброю, конструктивною (...) Це була дуже хороша зустріч, і це був важливий перший крок - тепер ми маємо підготувати деякі зустрічі".

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