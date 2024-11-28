Хто такий Кіт Келлог - спецпредставник США щодо України

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що спецпредставником з питань України і РФ в його адміністрації стане генерал у відставці Кіт Келлог. Що відомо про нього та його погляди на шляхи розв'язання війни?

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 27 листопада, оголосив кандидатуру на посаду спеціального представника його майбутньої адміністрації з питань України та Росії. Її обійматиме генерал у відставці Кіт Келлог. Про своє рішення Трамп оголосив у власній соцмережі ThruthSocial. "Кіт зробив видатну військову та ділову кар'єру, зокрема, працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку! Разом ми забезпечимо мир через силу", - заявив Трамп.

Келлог після цього заявив про готовність не покладаючи рук працювати задля миру. "Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи задля забезпечення миру силою, відстоюючи інтереси Америки", - написав він у соціальній мережі Х (раніше Twitter).

Біографія Кіта Келлога: кадровий військовий і чільний політрадник

Кіт Келлог народився 1944 року, під час Другої світової війни, і з молодих років присвятив себе службі в армії США. У 23-річному віці вирушив на війну у В'єтнам. Брав участь в операціях американських сил у Панамі у 1989 році та згодом у Перській затоці в межах операції "Буря в пустелі", яку вели сили міжнародної коаліції проти режиму Саддама Хусейна в Іраку. Згодом його призначили керувати Командуванням спецоперацій у Європі (SOCEUR). На початку 2000-их Келлог вийшов у відставку у званні генерал-лейтенанта.

Він працював виконувачем обов’язків радника з національної безпеки на початку першого президентства Трампа, а потім - як радник з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса. Останнім часом Келлог працював співголовою Центру американської безпеки у вашингтонському Інституті політики "Америка понад усе" (AFPI). Саме у цій функції Келлог улітку цього року виступив співавтором аналітичного плану з пропозиціями щодо завершення війни Росії проти України.

Трамп та Келлог давно працюють разом (архівне фото) Фото: NICHOLAS KAMM/AFP

У цьому стратегічному документі йдеться про те, що політика США має бути спрямована на встановлення режиму припинення війни та початок мирних переговорів. Вашингтон, за цим задумом, має продовжувати озброювати Україну, аби стримати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, але лише у випадку, якщо Київ погодиться розпочати переговори. Проте, як передбачає план, якщо РФ відмовиться від переговорів, США посилять підтримку Збройних сил України (ЗСУ).

Також у документі йшлося про заморозку конфлікту на лінії бойового зіткнення та про те, що питання членства України в НАТО буде знято з порядку денного на наступні роки. Натомість, за даними ЗМІ, план також передбачає, що з Росії можуть частково зняти санкції, аби спонукати піти на певні кроки до миру, а також встановити податок від імпорту російських енергоресурсів на відбудову України.

У ЗМІ раніше з'являлися суперечливі повідомлення щодо того, чи цей план був представлений Трампу і як він його оцінив. Сам Келлог у липні цього року в розмові з "Голосом Америки" (VoA) підкреслював, що у будь-якому разі йдеться лише про свого роду маніфест, а не програму дій. "Це варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні", - пояснював він.

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Погляди Келлога на війну

Інформагенції зазначають, що у ролі спецпредставника із врегулювання війни РФ проти України Келлогу доведеться майстерно лавірувати між сторонами конфлікту, а також зважати на високі очікування у США та у світі від його місії.

Раніше Келлог критикував, або ж, за його власним висловом, "певною мірою звинувачував" адміністрацію президента Джо Байдена та Захід загалом за нерозторопність у допомозі Україні. Торік ці зволікання, на його думку, негативно вплинули на результативність контрнаступу ЗСУ.

Однак останніми днями Кіт Келлог вже набагато приязніше відгукався про дії чинної ще адміністрації, повноваження якої добігають кінця у січні. 22 листопада в ефірі Fox News, де Келлог часто виступає як запрошений експерт, він як раз похвалив команду Байдена за дозвіл Україні завдавати ударів далекобійними ракетами вглиб території РФ. "Байден своїми діями фактично дав президенту Трампу більше важелів впливу, - сказав Келлог. - Тепер він зможе зробити крок назад, ліворуч або праворуч", - пояснив він і додав, що не можна вести війни, залишаючи противнику недоторканні території. "Якщо ви вже зібралися воювати, то воюєте", - казав він в ефірі.

На запитання ведучого, чи він вважає, що "третя світова війна" вже почалася (про що раніше говорив посол України у Великобританії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний. - Ред.), Келлог відповів, що так не думає. Разом з тим, сказав він, світ і справді балансує зараз на грані глобальної війни. Келлог висловив особливу стурбованість альянсом між РФ, Іраном, Китаєм і КНДР, які, за його словами, "живляться одне від одного".

У коментарі DW колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що Кіт Келлог діятиме неупереджено і чесно спробує зрозуміти варіанти завершення війни. "Він точно буде намагатися визначити поле важелів для досягнення цих варіантів і сценаріїв, щоб запропонувати їх Трампу і команді. Але він не буде упереджений. Келлог отримав мандат дивитися, що можливо і що неможливо", - прокоментував Клімкін.

Призначення спеціального представника зазвичай вимагає затвердження у Сенаті. Дональд Трамп має заступити на посаду президента США 20 січня 2025 року.