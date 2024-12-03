  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Україна не пристане на жодні альтернативи НАТО - МЗС

Дмитро Шварц
3 грудня 2024 р.

Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не пристане на жодні сурогати чи замінники повноправного членства в НАТО, заявили в МЗС перед зустріччю в Брюсселі.

https://p.dw.com/p/4nfce
Прапори України та Північноатлантичного альянсу
Прапори України та НАТОФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Україна не пристане на жодні альтернативи чи замінники повноправного членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО), заявили в міністерстві закордонних справ (МЗС) у вівторок, 3 грудня, перед проведенням зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу та Ради Україна - НАТО в Брюсселі, та напередодні 30-ї річниці підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму), яка настане 5 грудня.

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", - йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві вважають, що саме "ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки" в обмін на відмову нею від свого ядерного арсеналу "стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва", тому "ця помилка має бути виправлена". "Україна має отримати чіткі, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки", - йдеться у заяві.

Українські дипломати звернулися до США та Великобританії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, та до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, з закликом підтримати надання "дієвих гарантій безпеки" України - повноправного членства в НАТО.

МЗС просило запрошення України в НАТО 3-4 грудня

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав колег з НАТО надати Україні запрошення на вступ до Альянсу під час зустрічі в Брюсселі 3-4 грудня.

"Україна заявляє, що приймає те, що не може вступити в НАТО, доки не закінчиться війна, але надання запрошення зараз продемонструвало б президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей - не допустити, щоб Київ став членом НАТО - не може бути досягнута", - писало агентство Reuters.

Утім, за даними джерел DW, у НАТО, як і раніше, немає консенсусу щодо запрошення України в Альянс.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Єнс Столтенберг

Столтенберг: Україна може тимчасово поступитися зайнятими РФ регіонами

Столтенберг: Україна може тимчасово поступитися зайнятими РФ регіонами

Колишній генсек НАТО вважає тимчасову відмову України від повернення захоплених Росіє територій однією з опцій для припинення вогню. При цьому Єнс Столтенберг наголосив, що натомість Київ має отримати гарантії безпеки.
Конфлікти2 грудня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський, 1 грудня 2024

Зеленський: Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території

Зеленський: Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території

Запрошення до НАТО не може отримати тільки частина території України, бо це буде автоматичним визнанням, що всі інші території не є українськими, тож запрошення має бути повністю для всіх територій, пояснив Зеленський.
Політика1 грудня 2024 р.
ХАЕС

Київ спростував повідомлення про плани створення атомної бомби

Київ спростував повідомлення про плани створення атомної бомби

Керівництво України не виношує жодних планів з розробки й виробництва будь-якої ядерної зброї, запевнив речник МЗС. Раніше The Times написало про здатність Києва створити атомну бомбу з палива в реакторах АЕС.
Конфлікти14 листопада 2024 р.
Більше публікацій