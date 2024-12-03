Україна не пристане на жодні альтернативи НАТО - МЗС

Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не пристане на жодні сурогати чи замінники повноправного членства в НАТО, заявили в МЗС перед зустріччю в Брюсселі.

Україна не пристане на жодні альтернативи чи замінники повноправного членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО), заявили в міністерстві закордонних справ (МЗС) у вівторок, 3 грудня, перед проведенням зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу та Ради Україна - НАТО в Брюсселі, та напередодні 30-ї річниці підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму), яка настане 5 грудня.

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", - йдеться у заяві МЗС .

У міністерстві вважають, що саме "ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки" в обмін на відмову нею від свого ядерного арсеналу "стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва", тому "ця помилка має бути виправлена". "Україна має отримати чіткі, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки", - йдеться у заяві.

Українські дипломати звернулися до США та Великобританії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, та до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, з закликом підтримати надання "дієвих гарантій безпеки" України - повноправного членства в НАТО.

МЗС просило запрошення України в НАТО 3-4 грудня

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав колег з НАТО надати Україні запрошення на вступ до Альянсу під час зустрічі в Брюсселі 3-4 грудня.

"Україна заявляє, що приймає те, що не може вступити в НАТО, доки не закінчиться війна, але надання запрошення зараз продемонструвало б президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей - не допустити, щоб Київ став членом НАТО - не може бути досягнута", - писало агентство Reuters.

Утім, за даними джерел DW, у НАТО, як і раніше, немає консенсусу щодо запрошення України в Альянс.