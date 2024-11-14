Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів

Дональд Трамп "зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", заявив номінований на посаду радника президента США з питань нацбезпеки Майк Волц.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити Україну і Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну, розв'язану РФ. Про це заявив номінований на посаду радника президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в коментарі "Голосу Америки " після зустрічі республіканців із Трампом у середу, 13 листопада.

"Президент (новообраний Дональд Трамп. - Ред.) чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", - сказав Волц. Він додав, що бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.

Нагадаємо, на посаді радника з питань нацбезпеки конгресмен-республіканець Волц замінить Джейка Саллівана. Волц служив у Національній гвардії США, брав участь у кількох місіях в Афганістані та працював політичним радником у міністерстві оборони США за президентства Джорджа Буша-молодшого.

Волц також відомий своєю критикою Китаю, що добре пасує до антикитайської економічної риторики та тарифних погроз Трампа.

Що відомо про плани Трампа завершити війну РФ проти України?

Трамп давно запевняє, що зможе домовитись з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним про припинення війни, однак про те, як він це зробить, досі лунало вкрай мало деталей.

Минулого тижня американське видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що суперечливі пропозиції новообраного віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо України, які він зробив під час передвиборної кампанії, зараз просуваються численними радниками, наближеними до Трампа.

Повідомляється, що деякі радники закликають Трампа змусити Україну погодитись на умови, які б заморозили нинішню лінію фронту, створивши демілітаризовану зону завдовжки понад тисячу кілометрів, і дозволивши Росії зберегти захоплені нею регіони, що становлять приблизно 20 відсотків території України. Також нібито пропонується, щоб Україна погодилась не прагнути до членства в НАТО протягом наступних 20 років. На думку критиків цього плану, це, по суті, є реверансом у бік Путіна.

Видання The Washington Post днями стверджувало, що Трамп після обрання мав розмову з Путіним, в якій закликав не ескалувати війну. Команда Трампа не підтвердила і не спростувала факт проведення цієї розмови, а в Кремлі заперечили такі перемовини.

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