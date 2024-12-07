У Парижі "продуктивно" зустрілися Макрон, Трамп і Зеленський

У Парижі президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Президент України назвав її "продуктивною".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Парижі у суботу, 7 грудня, у нього відбулася "продуктивна зустріч" з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі", - написав Зеленський у Telegram.

Він повідомив, що лідери "спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України" і домовилися працювати далі. "Мир завдяки силі можливий!", - додав він у своєму дописі.

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Зустріч тривала 20 хвилин

Як повідомляє Reuters, Макрон, користуючись нагодою відкриття Нотр-Дама, скликав цю тристоронню зустріч під час вечірнього заходу. Європейські лідери, як і президент Зеленський, занепокоєні тим, що Трамп після вступу на посаду президента США може припинити військову допомогу Україні.

Як пише Reuters, Трамп під час зустрічі міцно потиснув руку Зеленському і поплескав його по спині, а потім між ними став Макрон, щоб позувати для фотографій. Зустріч тривала 20 хвилин.

На запрошення Макрона 7 грудня Трамп і Зеленський перебувають з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері. Тут присутні глави держав і урядів ще п'яти десятків країн. Відбулися, зокрема, зустрічі Зеленського з канцлером Австрії Карлом Негаммером та президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.