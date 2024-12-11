Трамп: Припинення війни в Україні стане пріоритетом

Війна Росії проти України має бути зупинена якомога швидше, це стане пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів, заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю французькому часопису Paris Match, опублікованому в середу, 11 грудня.

"Гадаю, що ми повинні розв'язувати українську проблему з Росією", - сказав він. Переговори в Парижі 7 грудня Трамп назвав "гарною зустріччю з президентом Зеленським".

За його словами, хоча Близький Схід теж є "великим пріоритетом", ситуація там "менш складна", ніж в Україні, але обидва конфлікти мають бути вирішені "швидко", оскільки "багато людей помирають".

Трамп також повторив свою обіцянку, що США не втручатимуться в справи Сирії після падіння режиму Башара Асада. "Сирії доведеться самотужки подбати про себе", - сказав він.

Reuters: Трамп наполягав на необхідності негайного припинення вогню в Україні, але свого бачення миру не розкрив

Тим часам інформаційна агенція Reuters повідомила 11 грудня з посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин на зустрічі в Парижі 7 грудня, що Трамп наполягав на необхідності негайного припинення вогню в Україні та початку переговорів щодо завершення війни.

Агентство зазначає, що, запросивши Трампа в Париж, президент Франції Еммануель Макрон намагався узгодити з ним позиції на тлі побоювань щодо зусиль того по завершенню війни на умовах Росії.

Як стверджують джерела агенції, під час перемовин із Макроном і Зеленським, Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо, відкрито, і, мабуть, був налаштований слухати", однак ані він, ані представники його команди, відповідальні за українське питання, не розкрили свого бачення можливого миру між Україною та РФ.

Зі свого боку Зеленський говорив про гарантії безпеки України. Як пише агенція, у Києві панують побоювання, що зусилля, спрямовані на якнайшвидше закінчення війни шляхом дипломатії, призведуть до того, що вона завершиться більшою мірою на умовах Росії.

"Під час зустрічі було згадано деякі ключові моменти. Приміром, йшлося про те, що миру необхідні гарантії, оскільки самого припинення вогню замало. Без належних гарантій Путін зможе знову його порушити, як він уже робив раніше", - заявило Reutes джерело в Офісі президента України.

За даними агентства, загалом на зустрічі намітилися попередні обриси того, як можуть проводитися переговори про припинення війни, хоча процес, в якому братиме участь Путін, пов'язаний з труднощами, а роль США в ньому поки що незрозуміла.

Один зі співрозмовників агенції повідомив, що Макрон і Зеленський виступали зі спільною позицією та намагалися переконати Трампа в необхідності чинити тиск на РФ, наводячи як аргумент стрімке падіння в Сирії режиму Асада, який був союзником Росії.

Також Макрон говорив з Трампом про те, що поразка України погано позначиться на самій Америці, а американські суперники по всьому світу, зокрема Китай, сприймуть це як ознаку слабкості США. "Немає сценарію, в якому Україна програє, а Америка виграє. Світ спостерігає за цим", - сказав Макрон Трампу, за словами неназваних джерел Reutes.