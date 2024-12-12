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КонфліктиУкраїна

Трамп "категорично проти" ударів далекобійною зброю по Росії

Валерій Сааков
12 грудня 2024 р.

Застосування американських далекобійних ракет по території РФ призводить лише до ще більшої ескалації війни в Україні, вважає обраний президент США Дональд Трамп.

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Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп
Трамп каже, що удари далекобійною зброєю по РФ лише ескалують війну в УкраїніФото: Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance

Новообраний президент США Дональд Трамп висловився проти застосування Україною далекобійних американських озброєнь по території Росії. Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю виданню Time, оприлюдненому в четвер, 12 грудня, оскільки редакція журналу обрала його людиною 2024 року.

У розмові з журналістами Трамп сказав, що він "дуже категорично проти" ударів американською далекобійною зброєю, яку передали Україні, по цілях на території РФ. 

"Я дуже категорично не згоден з тим, щоб бити ракетами на сотні миль вглиб Росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і погіршуємо її. Цього не можна було допускати", - зазначив він. У такий спосіб Трамп прокоментував нещодавнє рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена дозволити Силам оборони України завдавати ударів углиб російської території американським оперативно-тактичним ракетним комплексом (ОТРК) ATACMS, що має максимальну дальність 300 кілометрів.

Трамп використовуватиме допомогу США як важіль для завершення війни

Відповідаючи на запитання щодо його ставлення до підтримки України, яке раніше було досить прохолодним, - під час передвиборних перегонів він не раз нарікав на зависоку ціну допомоги, - Трамп заявив, що використовуватиме її як важіль для завершення війни.

"Я хочу досягти угоди (про завершення бойових дій. - Ред.), а єдиний шлях до досягнення угоди - це не відступати", - пояснив він.

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