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Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію, а Путіна поки ні

Валерій Сааков | Микола Лінке
12 грудня 2024 р.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа, пише CBS. Він може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США.

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Дональд Трамп і Сі Цзіньпін у червні 2019 року
Дональд Трамп і Сі ЦзіньпінФото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію до Вашингтона 20 січня, повідомив американський телеканал CBS із посиланням на неназвані джерела.

Запрошення Сі - історичний прецедент

За словами співрозмовників каналу, Трамп надіслав запрошення Сі ще в листопаді, незабаром після перемоги на виборах. Утім, невідомо, чи Сі прийняв його. У посольстві Китаю у Вашингтоні відмовилися коментувати ці дані.

Як зазначає CBS, багато хто в оточенні Трампа незадоволений курсом нинішньої влади Китаю. Серед критиків - майбутній державний секретар США Марко Рубіо, а також новий радник із національної безпеки Майк Волц. Сам Трамп погрожує запровадити нові мита на товари з Китаю. Але, як зауважує канал, "Трамп давно вважає, що тісні стосунки між лідерами - ключ до укладення міжнародних угод".

Сі може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США. Як пише CBS, зазвичай на цей захід запрошують послів і дипломатів. Згідно з записами Державного департаменту США, що ведуться з 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади. 

Кремль: Путін запрошення на інавгурацію Трампа не отримував

Джерела каналу розповіли, що на церемонію 20 січня можуть запросити й інших іноземних лідерів. Серед них - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Поки той "досі роздумує".

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, бо знають, що він незабаром повернеться до влади й відновить мир в усьому світі за допомогою американської могутності", - заявила нова речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Водночас у четвер, 12 грудня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президента Росії Володимира Путіна на інавгурацію Трампа поки не запрошували.

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