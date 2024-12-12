Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію, а Путіна поки ні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа, пише CBS. Він може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США.

Новообраний президент США Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію до Вашингтона 20 січня, повідомив американський телеканал CBS із посиланням на неназвані джерела.

Запрошення Сі - історичний прецедент

За словами співрозмовників каналу, Трамп надіслав запрошення Сі ще в листопаді, незабаром після перемоги на виборах. Утім, невідомо, чи Сі прийняв його. У посольстві Китаю у Вашингтоні відмовилися коментувати ці дані.

Як зазначає CBS, багато хто в оточенні Трампа незадоволений курсом нинішньої влади Китаю. Серед критиків - майбутній державний секретар США Марко Рубіо, а також новий радник із національної безпеки Майк Волц. Сам Трамп погрожує запровадити нові мита на товари з Китаю. Але, як зауважує канал, "Трамп давно вважає, що тісні стосунки між лідерами - ключ до укладення міжнародних угод".

Сі може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США. Як пише CBS, зазвичай на цей захід запрошують послів і дипломатів. Згідно з записами Державного департаменту США, що ведуться з 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади.

Кремль: Путін запрошення на інавгурацію Трампа не отримував

Джерела каналу розповіли, що на церемонію 20 січня можуть запросити й інших іноземних лідерів. Серед них - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Поки той "досі роздумує".

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, бо знають, що він незабаром повернеться до влади й відновить мир в усьому світі за допомогою американської могутності", - заявила нова речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Водночас у четвер, 12 грудня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президента Росії Володимира Путіна на інавгурацію Трампа поки не запрошували.