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Трамп обрав радником з нацбезпеки "експерта по Китаю і РФ"

Євгенія Наконечна
12 листопада 2024 р.

Конгресмен-республіканець Майк Волц буде радником президента США з національної безпеки. Дональд Трамп назвав його "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

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Майбутній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц
Майк ВолцФото: Mandel Nghan/AFP/Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив у вівторок, 12 листопада, що призначить своїм радником з питань з національної безпеки конгресмена-республіканця Майка Волца.

Майк Волц - "експерт з питань загроз з боку Китаю, Росії та Ірану"

Трамп охарактеризував Волца як "національно визнаного лідера в сфері нацбезпеки" та "експерта з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану і глобального тероризму", передає агентство AFP.

Також Трамп зазначив, що Волц є переконаним прихильником його політики "Америка передусім" і буде "надійним захисником миру через силу", пише американське агентство Associated Press.

Волц служив у Національній гвардії США, брав участь у кількох місіях в Афганістані та працював політичним радником у міністерстві оборони (Пентагон) за президентства Джорджа Буша молодшого. 

Волц також відомий своєю критикою Китаю, зокрема він закликав США бойкотувати зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні через питання щодо походження коронавірусу (COVID-19) та утиски уйгурської меншини.

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