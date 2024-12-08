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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп заявив, що "ймовірно" скоротить допомогу Україні

Ольга Журавльова
8 грудня 2024 р.

Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News не виключив, що його нова адміністрація скоротить допомогу Україні, а також пригрозив, що США можуть вийти з НАТО.

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Дональд Трамп дає інтерв'ю ведучій NBC News
Трамп дав інтерв'ю як обраний президент СШАФото: Nbc News/ZUMA Press Wire/picture alliance

У своєму першому офіційному телевізійному інтерв'ю - за шість тижнів до вступу на посаду президента США -  Дональд Трамп  дав зрозуміти, що підтримка України з боку США може зменшитися.

"Так, ймовірно, звісно", - сказав він коротко у відповідь на запитання ведучої програми "Meet the Press" на каналі NBC News про те, чи має Україна готуватися до того, що отримуватиме менше допомоги з боку США.

Інтерв'ю  для програми NBC News було записано 6 грудня, але вийшло в ефір у неділю, 8 грудня, після  зустрічей Трампа з президентами Франції та України  на вихідних у Парижі - його першої закордонної поїздки після перемоги на виборах у листопаді над Джо Байденом.

Трамп, зокрема, сказав, що не розмовляв з Путіним останнім часом, відмовляючися коментувати, чи він взагалі мав з ним розмову після виборів у США. "Я не хочу нічого про це говорити, бо не хочу робити нічого, що могло б зашкодити переговорам", - наголосив обраний президент США. За його словами, він докладає зусиль для того, аби зупинити війну в Україні.

Трамп не виключає виходу США із НАТО

Трамп у інтерв’ю також повторив свою погрозу вийти з  НАТО , заявивши, що союзники США, мовляв, недостатньо платять за свою оборону.

"Якщо вони платять за своїми рахунками, і якщо я вважаю, що вони ставляться до нас справедливо, то відповідь - безумовно, я б залишився в НАТО", - сказав він. Однак, за його словами, існує також "абсолютна" ймовірність того, що Америка вийде з Альянсу.

Нагадаємо, раніше у неділю Дональд  Трамп заявив, що "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду"  і зупинити війну. "Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це продовжуватиметься, то може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - закликав Трамп.

Чи виживе НАТО без США?

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