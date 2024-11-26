Трамп пригрозив Китаю, Мексиці та Канаді радикальними митами

Дональд Трамп заявив, що одним із його перших кроків на посаді президента США після інавгурації стане підвищення торговельних мит - на 25% на товари з Мексики й Канади та на 10% для Китаю.

Обраний президентом США Дональд Трамп пригрозив запровадити радикальні нові мита для Мексики, Канади та Китаю, щойно він офіційно вступить на посаду.

Зокрема Трамп планує ввести мито у розмірі 25 відсотків на всі товари, що ввозяться в країну з Мексики та Канади, та додаткові 10 відсотків мита на товари з Китаю. Трамп оприлюднив ці заяви в двох дописах на своєму сайті Truth Social у ніч на вівторок, 26 листопада.

Частина зусиль по боротьбі з нелегальною імміграцією та наркотиками

Такі кроки він анонсував як частину зусиль по боротьбі з нелегальною імміграцією та наркотиками.

"20 січня (день інавгурації нового президента США - Ред.), як один із багатьох моїх перших виконавчих наказів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики та Канади 25% мита на ВСІ продукти, що надходять до Сполучених Штатів", - написав Трамп, скаржачись, що "тисячі людей пливуть через Мексику та Канаду, підвищуючи рівень злочинності та наркотиків до небаченого раніше рівня". Він заявив, що нові тарифи залишаться в силі "до тих пір, поки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення" в США.

Трамп також заявив, що "провів багато переговорів з Китаєм щодо величезної кількості фентанілу, що надсилається до Сполучених Штатів, але безрезультатно". "До тих пір, поки вони не зупиняться, ми будемо стягувати з Китаю додаткові 10% мита... на всі їхні численні товари, що надходять до США", - написав він.

Як зауважує американське агентство Associated Press (АР), погрози Трампа прозвучали в той час, коли кількість арештів за незаконний перетин кордону з Мексикою зменшилась. Останні дані про кількість арештів у жовтні в США свідчать про те, що вони залишаються близькими до найнижчого рівня за останні чотири роки. При цьому обсяг конфіскацій на кордоні фентанілу, більша частина якого ввозиться до США контрабандою з Мексики, різко зріс - удесятеро цього року в порівнянні з 2019-м, коли Трамп був президентом.

Кількість арештів за незаконний перетин кордону з Канадою зростає протягом останніх двох років.

Які наслідки можуть мати нові торговельні мита

Наразі незрозуміло, чи дійсно Трамп здійснить ці погрози, чи використовує їх як тактику переговорів перед своїм поверненням до Білого дому в новому році, зауважує АР.

Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент раніше не приховував, що тема мит є засобом переговорів для нової адміністрації та "корисним інструментом для досягнення зовнішньополітичних цілей президента".

Згідно з останніми статистичними даними, США є найбільшим імпортером товарів у світі, а Мексика, Китай і Канада - трійкою найбільших постачальників. Канада є однією з найбільш залежних від торгівлі країн світу, і 75 відсотків її експорту йде до США.

Водночас, якщо тарифи будуть запроваджені, це може різко підняти ціни для американських споживачів: від продуктів до газу та автомобілів, зауважує АР. Крім того, країни можуть відреагувати власними митами на американські товари у відповідь.

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