Трамп може оголосити режим НС для видворення нелегалів

Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про готовність вдатися до запровадження режиму надзвичайної ситуації на федеральному рівні для масштабних депортацій нелегальних іммігрантів.

"Це правда!" - прокоментував Трамп у понеділок, 18 листопала, у соцмережі Truth Social пост голови групи консервативних активістів Judicial Watch Тома Фіттона зі словами про те, що Трамп "готовий оголосити режим НС національного масштабу, і він використає військові сили з метою повернути назад політику президента Джо Байдена і провести масові депортації".

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував міграційну політику президента США Джо Байдена і його адміністрації. На його думку, США через наплив нелегальних мігрантів можуть перетворитися на "Венесуелу на стероїдах". Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово виступав проти нелегальних іммігрантів, використовуючи підбурювальну риторику про іноземців, які "отруюють кров" Сполучених Штатів, і вводячи в оману свою аудиторію щодо імміграційної статистики та політики.

Нині Трамп уже висуває на посади у своїй майбутній адміністрації кандидатів, відомих жорстким ставленням до міграції. Так, раніше Трамп призначивколишнього в.о. директора Імміграційної та митної поліції США Томаса Гомана відповідальним за імміграційну політику і безпеку кордонів. Крім того, Крісті Ноем висунуто на посаду глави міністерства внутрішньої безпеки.

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За даними влади, у США проживають 11 мільйонів мігрантів без документів. Очікувані депортації можуть торкнутися 20 мільйонів сімей, зауважує агенція AFP. Захисники прав мігрантів уже готуються оскаржувати в судах плани влади. Однак команда Трампа згодом має намір вдатися до видання президентських указів, які дадуть змогу обійти позови в судах і реалізувати заходи у сфері контролю над міграцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що команда Трампа розслідуватиме виведення військ США з Афганістану, де влітку 2021 року владу захопили таліби. Серед іншого Трамп заявляв і про те, що завершить війну Росії проти України за 24 години.