У Трампа розслідуватимуть вихід військ США з Афганістану

За даними NBC News, команда Трампа готує список військових, причетних до організації виведення військ США з Афганістану. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності.

Команда обраного президента Дональда Трампа розглядає можливість створення комісії з розслідування виведення американських військ з Афганістану, яка, серед іншого, повинна буде встановити тих, хто був безпосередньо залучений до ухвалення рішень.

Як передає із посиланням на співрозмовників телеканал NBC News у неділю, 17 листопада, до роботи в цій комісії можуть залучити колишнього заступника помічника міністра оборони США у боротьбі з наркотиками та глобальними загрозами Метта Флінна.

При цьому команда Трампа вивчає питання, чи можна висунути цим військовим звинувачення, у тому числі в держзраді. "Вони ставляться до цього дуже серйозно", - зазначив один із співрозмовників телеканалу. У команді Трампа NBC News не вдалося отримати коментарі з цього питання.

Також, за інформацією NBC News, команда Трампа уже складає список відставних і чинних військових, які займалися організацією виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

Виведення військ США з Афганістану

На початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Водночас таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану.

15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні - за два тижні до закінчення виведення військ США та союзників. Створена та озброєна американцями афганська армія не чинила їм жодного опору. Виведення військ також було затьмарено терактом ісламістів в аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули 13 американських солдатів і не менше 170 афганців.

У 2023 році адміністрація Байдена підготувала секретну доповідь, в якій звинуватила попередній кабінет Дональда Трампа у серйозних помилках, які призвели до хаотичного виведення американських військ з Афганістану. У ньому йшлося, що колишня адміністрація Трампа визначила лише дату виведення, але не підготувала "ніякого плану щодо його здійснення".