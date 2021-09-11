Президент ФРН назвав невиконані цілі в Афганістані

Підбиваючи підсумки військової місії в Афганістані, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що її досягнення були неоднозначними. "Ми досягли нашої військової мети - перемогти тих, хто 20 років тому наніс з Афганістану жахливий терористичний удар по наших союзниках", - зазначив він у середу, 13 жовтня, в Берліні на центральному заході, присвяченому завершенню місії Бундесверу на Гіндукуші.

"Однак ми не досягли нашої більш широкої мети - створення стабільних державних структур в Афганістані", - визнав Штайнмаєр, висловивши при цьому переконання в правильності місії від її початку.

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59 солдатів бундесверу загинули в Афганістані

Федеральний президент відзначив досягнення понад 150 тисяч військових, які були дислоковані в Афганістані, й принесені ними жертви. Він вшанував пам'ять 59-ти німецьких вояків, які загинули під час місії в цій країні. "Ми в глибокому боргу перед ними", - наголосив Штайнмаєр. Він звернув увагу на те, що багато хто з учасників місії й сьогодні намагається подолати її наслідки - фізичні чи психологічні.

Президент також закликав Німеччину виконати свої зобов'язання щодо захисту афганських співробітників Бундесверу, більшість з яких залишилися в країні через поспішність виведення військ і багато з яких "сьогодні бояться за своє життя".

Франк-Вальтер Штайнмаєр, міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та інші політики поклали вінки до меморіалу Бундесверу на території міністерства оборони. Президент також поспілкувався з родинами загиблих і військовослужбовцями, які дістали бойові поранення.