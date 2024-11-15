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Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України

Дмитро Шварц
15 листопада 2024 р.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що "Росія і Україна повинні зупинитися" і вкотре пообіцяв працювати над тим, щоб війна, розв'язана РФ, припинилася.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп вкотре пообіцяв працювати над припиненням війни РФ проти УкраїниФото: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

Адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні війни Росії проти України. Про це заявив сам новообраний президент США на заході у Флориді у четвер, 14 листопада, передає CNN. "Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо Росії та України. Це (війна. - Ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися", - сказав він, висловивши жаль щодо загиблих у війні.

За словами Трампа, незалежно від того, "чи це солдати, чи люди, які знаходяться у містах, ми будемо працювати над цим".

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Нагадаємо, днями номінований на посаду радника президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив про намір Трампа посадити Україну і Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну, розв'язану РФ.

Дональд Трамп давно запевняє, що зможе домовитись з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним про припинення війни, однак про те, як він це зробить, досі лунало вкрай мало деталей.

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