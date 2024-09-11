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МЗС Німеччини - Трампу: Ми не їмо котів і собак

Ольга Журавльова
11 вересня 2024 р.

Дональд Трамп під час дебатів розкритикував прагнення Камали Гарріс перейти до відновлювальних джерел енергії, заявивши, що ФРН намагалася і не змогла відмовитись від викопного палива. Берлін відреагував на цей закид.

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Дональд Трамп на теледебатах з Камалою Гарріс
Німецьке МЗС висміяло заяви Трампа на президентських дебатахФото: Win McNamee/UPI Photo via Newscom picture alliance

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини відповіло на критику енергетичної політики ФРН з боку кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, та заразом висміяло його неправдиве твердження про те, що мігранти нібито їдять домашніх тварин.

Як пише Reuters, під час телевізійних дебатів з кандидаткою Демократичної партії США Камалою Гарріс у вівторок, 10 вересня, Трамп заявив, що численні іммігранти з Гаїті у Спрінгфілді в американському штаті Огайо нібито крадуть домашніх тварин місцевих жителів або забирають диких тварин з парків, щоб з'їсти їх.

Він також розкритикував прагнення Гарріс перевести США на різноманітнішу та стійкішу мережу джерел енергії, заявивши, що це вже намагалася зробити Німеччина, але так і не змогла відмовитися від викопного палива.

У німецькому МЗС відреагували на цей закид у середу, 11 вересня. "Подобається вам це чи ні: енергетична система Німеччини повністю функціонує, і понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел. І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року", - йдеться в повідомленні міністерства у соціальній мережі X.

"PS: Ми також не їмо котів і собак", - додали в МЗС. 

Шольц хвалив Гарріс

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) прямо не підтримував Гарріс, але в липні хвалив її як "компетентну та досвідчену політикиню, яка точно знає, що робить", і яка цілком може перемогти на виборах у США.

За результатами опитування, проведеного на замовлення низки американських медіакомпаній, після дебатів між Трампом і Гарріс 45 відсотків респондентів віддали перемогу демократці, а 39 відсотків - республіканцю. Вибори президента США пройдуть 5 листопада.

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