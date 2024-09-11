Тейлор Свіфт перервала мовчанку: за Гарріс, а не Трампа

Експерти вважають, що через мегапопулярність поп-зірки її підтримка одного з кандидатів здатна серйозно вплинути на результат виборів президента США.

Американська співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала на виборах у США кандидатку Демократичної партії Камалу Гарріс - невдовзі після завершення президентських дебатів.

"Я думаю, що вона - рішуча, обдарована лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нас буде вести спокій, а не хаос", - написала Свіфт в Instagram, розмістивши також посилання на сайт для реєстрації виборців.

Свіфт пояснила, що порушення нею мовчанки щодо виборів спричинила публікація кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом фейкових фото нібито її підтримки його кандидатури. Пости Трампа "привели мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо моїх реальних планів на цих виборах як виборця", - написала Свіфт. Вона додала, що "провела власне дослідження та зробила свій вибір".

Експерти давно зазначають, що через мегапопулярність артистки її підтримка одного з кандидатів здатна серйозно вплинути на результат виборів.

"Бездітна котятниця"

Свіфт додала до свого допису фотографію, на якій вона тримає свого кота Бенджаміна Баттона, і підписала повідомлення "Бездітна котятниця". Ця ремарка є відсиланням до коментарів трирічної давнини нині кандидата у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венса про демократок у владі, зокрема про Гарріс. "США керує купка бездітних котолюбів, які нещасні через власне життя та зроблений ними вибір, і які через це хочуть зробити нещасною решту країни", - казав він.

На допис Свіфт іронічно відреагував американський мільярдер, прихильник Трампа Ілон Маск: "Гаразд, Тейлор... ти перемогла... Я подарую тобі дитину і буду охороняти твоїх котів своїм життям", - написав він у власній соціальній мережі Х.

Сам Трамп заявив, що крок Свіфт "був лише питанням часу". "Я не був фанатом Тейлор Свіфт... вона дуже ліберальна людина. Здається, вона завжди підтримує демократів, і вона, ймовірно, заплатить за це ціну на ринку", - сказав він в інтерв'ю Fox & Friends.

Керівник виборчої кампанії Гарріс заявив, що Свіфт не погоджувала свою заяву з їхньою командою, передає Аssociated Press.

Гарріс виграла дебати з Трампом - опитування

Напередодні Гарріс і Трамп зійшлися в теледебатах. За результатами опитування, проведеного на замовлення низки американських медіакомпаній, 45 відсотків респондентів віддали перемогу Гарріс, а 39 відсотків - Трампу.

При цьому 82 відсотки опитаних заявили, що дебати ніяк не вплинуть на їхнє голосування на виборах президента США 5 листопада.