Шольц: перемога Гарріс на виборах у США "вкрай імовірна"

На думку Олафа Шольца, є висока ймовірність того, що перемогу на виборах в США може здобути віцепрезидентка Камала Гарріс. Наразі ж Гарріс ще не стала офіційною кандидаткою у президенти від Демократичної партії США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припускає, що можлива кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс може перемогти на виборах у США в листопаді цього року. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 24 липня, на традиційній літній пресконференції у Берліні.

"Гадаю, що вкрай імовірно, що Камала Гарріс виграє вибори. Але вирішуватимуть американські виборці", - сказав Шольц, якого цитує агенція dpa.

Говорячи про Гарріс, канцлер описав як її досвідчену і компетентну політикиню. "Вона знає, чого хоче і що може", - впевнений він. Шольц також розповів, що кілька разів мав нагоду зустрітися з Гарріс і вести з нею тривалі розмови. "Вона має дуже чітке уявлення про роль своєї країни, розвиток подій у світі та виклики, які стоять перед нами", - поділився своїми враженнями очільник німецького уряду, слово якого наводить агенція Reuters.

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Він додав, що передвиборча кампанія в США, безумовно, буде захопливою, "тепер з дещо новим складом і новим розміщенням сил".

Завдання Берліна - добрі відносини з майбутньою адміністрацією США

Водночас Шольц визнав, що, ймовірно, було б занадто складно для будь-кого в Німеччині передбачити можливий результат виборів у США. Водночас він зосередився на тому, що Берлін робитиме все як і в попередні десятиліття, коли німецький уряд намагався досягти успішної трансатлантичної співпраці. "Так буде і в наступні десятиліття, і така співпраця буде. Я твердо переконаний у цьому", - додав канцлер ФРН.

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Нагадаємо, напередодні було оприлюднено результати загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного у США в понеділок і вівторок. Згідно з даними соціологів, Камала Гарріс незначно випереджає Трампа. Утім, різниця між нею і кандидатом від республіканців - у межах можливої статистичної похибки.