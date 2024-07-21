Байден зійшов з дистанції: як Демпартія знайде кандидата?

Президент США Байден оголосив, що не піде на другий термін. Як тепер Демпартія висуватиме нового кандидата в президенти? Що таке "посередницький з"їзд"? Найважливіше - у DW.

Після кількох тижнів безперервної критики і заяв у відповідь про те, що він ще не застарий для ймовірного другого терміну, Джо Байден у неділю, 21 липня, оголосив, що не буде знову балотуватися на посаду президента США. Байден, який був найімовірнішим кандидатом від Демократичної партії, зіткнувся з дедалі гучнішим хором голосів (зокрема, і з боку однопартійців і провідних спонсорів партії), які закликали його припинити участь у виборчій кампанії. Причина - вкрай невдалий виступ президента 27 червня на перших теледебатах із імовірним кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Тепер Джо Байден заявив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів. Це означає, що демократам терміново потрібно знайти нового кандидата у президенти на вибори, заплановані на 5 листопада. І ось як це відбуватиметься.

Що зазвичай відбувається на партійному з'їзді демократів?

На початку року американські виборці по всій країні взяли участь у праймеріз - процесі, під час якого демократи та республіканці в кожному штаті обирають тих, хто зрештою представлятиме партії 5 листопада. Той із політиків, хто під час праймеріз у кожному штаті набирав найбільшу кількість голосів, отримував від нього делегатів на партійні з'їзди, на яких і відбувається висування кандидатів у президенти. Число делегатів залежить від чисельності населення штату – виграш у Каліфорнії забезпечує помітно більше делегатів, ніж за перемоги у Вермонті.

У серпні на з'їзді Демократичної партії делегати зберуться, щоб проголосувати за свого кандидата у президенти. За підсумками праймеріз Джо Байден отримав переважну більшість голосів партійних делегатів - майже 3900. Для порівняння - лише близько 30 делегатів поки не визначилися зі своїм вибором або підтримали інших претендентів на висування в президенти, які не мають шансів.

Згідно зі статутом Демпартії, ці 3900 делегатів мали проголосувати за номінацію Байдена. Але тепер, коли він припинив боротьбу за Білий дім, делегати, підтримкою яких він заручився під час праймеріз, більше не повинні голосувати за нього. І можуть підтримати будь-кого на так званому відкритому з'їзді.

Що відбудеться на відкритому з'їзді Демпартії?

Напередодні з'їзду, який проходитиме в Чикаго з 19 по 22 серпня, керівництво партії намагатиметься якнайшвидше знайти кандидата, який, на їхню думку, здатний об'єднати демократів. Мета полягає в тому, щоб обрати того, хто приведе на виборчі дільниці у листопаді американців усього ідеологічного спектру, який охоплює Демпартія. Тільки якщо кандидат-демократ зможе надихнути достатню кількість виборців, щоб вони вирішили проголосувати, він має шанс перемогти Дональда Трампа.

За голоси делегатів на з'їзді в Чикаго зможуть боротися як претендент на висування, схвалений Національним комітетом Демпартії, так і будь-хто, хто матиме бажання - у цьому і полягає суть відкритого з'їзду. Якщо хтось переконаний, що стане кращим кандидатом у президентом, ніж той, кого обрало партійне керівництво, то він має право поборотися на номінацію. Єдине, що потрібно зробити кожному, хто ризикнув балотуватися, - зібрати підписи 600 делегатів.

Джо Байден запропонував висунути кандидаткою замість себе Камалу Харріс (п) Фото: Tierney L. Cross/newscon/picture alliance

Хоча хоча нинішня віцепрезидентка США Камала Харріс - одна із ймовірних кандидаток у президенти від Демпартії, вона не може автоматично замінити Джо Байдена як кандидата лише тому, що є віцепрезиденткою. Коли очільник США втрачає працездатність під час терміну повноважень, його обов'язки бере на себе віцепрезидент. Але те саме не відбувається, якщо йдеться про висування кандидатом у президенти, коли чинний президент вирішив не балотуватися.

Повернімося до з'їзду. За даними Ballotpedia, онлайн-енциклопедії американської політики, на з'їзді Демпартії в Чикаго будуть присутні 3933 делегати . Усі вони проголосують у першому турі. Якщо хтось із претендентів отримає понад 50 відсотків голосів, то він стане новим кандидатом у президенти від демократів на загальних виборах 5 листопада.

Що таке "посередницький чи спірний з'їзд"?

Якщо ніхто не набере в першому турі більше 50 відсотків голосів, з'їзд переросте в так званий "посередницький або оспорюванийз'їзд". Нацкомітет, партійні важковаговики та самі потенційні кандидати проведуть переговори між собою та з делегатами, торгуючись, схиляючи їх на свій бік та намагаючись знайти рішення. У такій ситуації можливе утворення нових союзів, наприклад, коли один із конкурентів спробує переконати суперника піти з ним у парі як імовірний майбутній віце-президент, а не балотуватися, домагаючись своєї номінації.

Як це приблизно виглядає, можна уявити, подивившись популярні американські телесеріали, як-от "Західне крило" та "Картковий будинок". Там є сюжети, що зображують закулісну боротьбу та драми, які відбуваються на таких з'їздах. Насправді останній "посередницький з'їзд", коли демократам не вдалося в першому турі обрати кандидата у президенти, відбувся у 1952 році.

У другому турі делегати звільняються від обов'язку голосувати за обраного під час праймеріз претендента і можуть перейти на бік будь-якого іншого. Крім того, до голосування будуть допущені і так звані суперделегати, яким це заборонено робити у першому турі. Суперделегати - це члени Національного комітету Демпартії, її провідні постаті (нинішні та колишні президенти, віцепрезиденти, спікери Конгресу та голови Нацкомітету), а також чинні губернатори та члени Конгресу.

До 2018 року суперделегати мали право голосувати і у першому турі. За даними Ballotpedia, їх зараз 739, і, як вважається, вони не були нічиїми прибічниками під час праймеріз і можуть підтримати будь-кого. Голосування триватиме доти, доки один із претендентів не набере більше 50 відсотків голосів делегатів, скільки б турів для цього не знадобилося. Той політик, який досягне цієї мети, у підсумку і замінить Джо Байдена як кандидата в президенти від Демократичної партії на виборах 2024 року.