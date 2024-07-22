Вибори в США: хто така Камала Гарріс?

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має найбільше шансів замінити Джо Байдена у виборчих перегонах проти Дональда Трампа. Після вражаючого злету вона провела останні роки в тіні Байдена.

Коли в серпні 2020 року Камала Гарріс погодилася стати кандидаткою у віцепрезиденти в рамках передвиборчої кампанії Джо Байдена і взяла його за руку на сцені під час номінаційного з'їзду Демократичної партії, здавалося, що на цей дует чекає світле майбутнє.

Байден прагнув потіснити Дональда Трампа з Білого дому і повернути Сполученим Штатам відчуття нормальності. Десятиліття політичного досвіду стали йому в нагоді. А Камала Гарріс була харизматичною, енергійною лідеркою нової епохи.

Будучи чорною і дитиною батьків-іммігрантів, вона у своїй кар'єрі досягла посади генеральної прокурорки і міністерки юстиції американського штату Каліфорнія, а потім пішла в політику. Утім, протягом чотирьох років на посаді віцепрезидентки в адміністрації Джо Байдена її зірка дещо потьмяніла.

Камала Гарріс - американська історія

Камала Гарріс народилася у Каліфорнії в 1964 році у високоосвіченій родині іммігрантів. Її матір'ю є Шаямала Гопалан, дослідниця раку молочної залози з Індії, а батьком - Дональд Гарріс, економіст з Ямайки. Обоє батьків у 1960-х роках були активними учасниками руху за громадянські права у США.

У своїй автобіографії "Істини, які ми маємо" (The Truths We Hold) Камала Гарріс описує, як це вплинуло на її власну кар'єру. Вона пригадує, як мати казала їй та її сестрі Маї: "Не сидіть і не нарікайте на ситуацію. Робіть щось!"

Дитинство в Каліфорнії, січень 1970 року: Камала Гарріс (ліворуч) зі своєю сестрою Маєю (у центрі) та матір'ю (праворуч) в Окленді Фото: picture-alliance/dpa/Kamala Harris Campaign

Її батьки розлучилися, коли Камалі було сім років. Через п'ять років її мати отримала пропозицію роботи дослідницею в Канаді, і вони переїхали до Монреаля, де Камала закінчила середню школу. Потім вона повернулася до США, де вивчала політологію та економіку у Вашингтоні та правознавство в Каліфорнії.

У 1990 році Гарріс отримала ліцензію адвокатки і почала працювати окружною прокуроркою. У 2011 році вона стала генеральною прокуроркою Каліфорнії - першою жінкою, першою чорною, і першою з південноазійським походженням на цій посаді.

Гарріс на посаді генпрокурорки Каліфорнії

Кар'єра Камали Гарріс як прокурорки характеризувалася суперечностями. Їй подобалося бути на найвищій посаді у правоохоронних органах Каліфорнії, але вона дратувала поліцейських тим, що категорично відмовлялася вимагати для злочинців смертної кари, навіть у випадках, коли йшлося про вбитих офіцерів поліції. Водночас її критикували за недостатньо рішучі дії проти корупції в правоохоронних органах.

Вона просувала систему великих штрафів і потенційного тюремного ув'язнення для батьків, чиї діти занадто часто прогулюють школу - захід, який би непропорційно часто міг стосуватися афроамериканців і латиноамериканців. У 2014 році вона висміяла спробу легалізувати марихуану, але виступала "абсолютно за" це рішення, коли п'ять років потому намагалася стати кандидаткою у президенти.

У 2015 році вона оголосила, що балотується на посаду сенаторки у Вашингтоні, і організувала політичну підтримку Джо Байдена і тодішнього президента Барака Обами. У 2017 році вона стала другою в історії чорною жінкою, обраною до Сенату США. У 2019 році вона вступила в перегони за президентську номінацію від Демократичної партії - одним з її опонентів був Байден.

Внутрішньопартійні суперечки з Байденом

І Гарріс жорстко критикувала Байдена в рамках внутрішньопартійної передвиборчої кампанії. Зокрема, під час дебатів вона звинуватила його у співпраці з сенаторами, які у 1970-х і 1980-х роках виступали проти скасування сегрегації.

Вона звинуватила його в тому, що він разом з ними виступав проти антирасистської програми, відомої як "басінг" (англ. busing), коли дітей (переважно афроамериканців) з бідних районів, де проживають етнічні меншини, перевозили автобусами до шкіл, де навчалися переважно білі діти - і навпаки. Байден на це відповів, що вона "спотворила" його позицію і що він бачить себе радше "громадським захисником", ніж прокурором.

Роки роботи прокуроркою наздогнали Камалу Гарріс під час її передвиборчої кампанії у вигляді мему "Камала - коп", що зображав її у поліцейській формі. Зрештою, вона зняла свою кандидатуру з перегонів і підтримала Байдена, який зробив її кандидаткою у віцепрезидентки.

Міграційна політика: довіра і провал

Байден і Гарріс разом провели важку, запеклу виборчу кампанію і зрештою перемогли тодішнього президента США Дональда Трампа та його віцепрезидента Майка Пенса. Вони склали присягу 20 січня 2021 року - через два тижні після того, як розлючений натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолію з вимогою не визнавати результати виборів.

Гарріс знову увійшла в історію: вона стала першою жінкою, першою чорною жінкою та першою особою індійського походження на посаді віцепрезидента. Ця посада, зокрема, уповноважує Гарріс перебрати на себе управління державою, якщо президент помре або не зможе більше виконувати свої обов'язки.

Зустріч з людьми в Гватемалі, червень 2021 року - Камала Гарріс намагається розпізнати та усунути причини міграції Фото: Jim Watson/AFP

Однак за чотири роки роботи в Білому домі їй не вдалося підвищити свій авторитет. У 2021 році Байден доручив їй боротися з причинами міграції в країнах походження. "Я не можу уявити нікого більш кваліфікованого для цього, - сказав Байден про Гарріс. - Коли вона говорить, вона говорить і від мого імені".

Але це завдання зрештою вилізло Гарріс боком. Попри її зусилля та зустрічі з латиноамериканськими лідерами, кількість нелегальних перетинів кордону зростала і минулого року сягнула нового рекорду. Республіканці одразу ж охрестили її "царицею кордонів" (англ. - border czar) і різко розкритикували за те, що вона не зменшила кількість мігрантів, які в'їжджають до США.

Право на аборт: "На карту поставлено все"

Тим часом Гарріс знайшла нове поле для боротьби зі своїми політичними опонентами. Коли у 2022 році Верховний суд США ухвалив історичне рішення у справі "Роу проти Вейда", фактично унеможлививши аборти на значній частині території країни, Гарріс стала потужним голосом на захист права на аборт.

На початку цього року вона розпочала свій тур "Боротьба за репродуктивні свободи", в рамках якого вона відстоює право жінок на аборти у США. "Екстремісти по всій країні продовжують атакувати наші свободи, які так важко завойовувалися", - цитує Білий дім заяву віцепрезидентки. Тим часом Дональд Трамп підтримав рішення Верховного суду і приписав собі заслуги за нього.

Боротьба за право на аборт: протест в американському штаті Арізона у квітні 2024 року Фото: Joel Angel Juarez/The Republic/USA TODAY Network/IMAGO

За кілька днів до теледебатів між Трампом і Байденом наприкінці червня 2024 року Гарріс попередила, що в разі перемоги Трампа "все буде поставлено на карту" для права жінок на аборти.

Майбутнє Демократичної партії США

Після непереконливого виступу Байдена на теледебатах із Трампом Камала Гарріс стала однією з перших і найактивніших його захисниць, навіть коли інші політики-демократи називали її ім'я як заміну Байдену в президентських перегонах.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр невдовзі після цього заявила, що однією з причин, чому Байден обрав Гарріс віцепрезиденткою на виборах у 2020 році, було те, що вона є "майбутнім партії".

Коли Байден нарешті оголосив про вихід з передвиборчої кампанії після тижнів дебатів щодо його здоров'я, він рекомендував Камалу Гарріс як нову кандидатку в президенти від Демократичної партії. Впливові голоси в партії, зокрема й колишній президент Білл Клінтон і його дружина Хілларі, губернатори Каліфорнії, Пенсильванії та Північної Кароліни, швидко підтримали Гарріс.

У серпні на з'їзді Демократичної партії делегати зберуться, щоб обрати свого кандидата у президенти на майбутніх виборах.

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Камала Гарріс обіцяє Україні підтримку

У зовнішній політиці Гарріс, очевидно, налаштована продовжувати політичну лінію президента Джо Байдена, зокрема, і щодо надання військової підтримки Україні. Як і Байден, Гарріс рішуче підтримує Україну в її захисті від агресії з боку Росії. У червні вона представляла США на "саміті миру" в Швейцарії, де відбулася її зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді вона висловила рішучу підтримку трансатлантичній співпраці щодо підтримки Києва.

Цього року в інтерв'ю NBC News Гарріс заявила, що Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Вашингтона. "Україна потребує нашої підтримки. І ми повинні її надати", - сказала вона.

Раніше, на Мюнхенській конференції з безпеки Гарріс також підтвердила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Вона також гостро розкритикувала главу Кремля Володимира Путіна, звинувативши його, зокрема, у смерті російського опозиціонера Олексія Навального і назвавши напади Росії на цивільних в Україні "злочинами проти людяності".

"Усім тим, хто скоїв ці злочини, і їхнім начальникам, які є співучасниками цих злочинів: ви будете притягнуті до відповідальності", - заявила тоді Гарріс.