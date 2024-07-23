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44% проти 42%: Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

Валерій Сааков
23 липня 2024 р.

Камала Гарріс уже зараз незначно, але випереджає кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа, визначили соціологи. Тим часом провідні демократи підтримали кандидатуру Гарріс.

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Камала Гарріс
Камала ГаррісФото: Erin Schaff via REUTERS

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.

Згідно з даними соціологів, Гарріс, чий передвиборчий штаб заявив, що вона фактично забезпечила собі номінацію від Демократичної партії, випереджає Трампа з результатом у 44 відсотки проти 42 відсотків.

Попереднє опитування, проведене 15-16 липня, тобто ще до того, як президент США Джо Байден оголосив свій вихід з президентських перегонів, показало, що вони мали рівну кількість голосів підтримки - 44 відсотки. В опитуванні 1-2 липня Трамп випереджав Гарріс з різницею в один процентний пункт. Утім, усі ці опитування мали тривідсоткову похибку, визнають соціологи.

Гарріс підтримали лідери демократів у Конгресі, а також інші відомі діячі Демпартії

Водночас обидва лідери Демократичної партії в Конгресі США підтримали кандидатуру Камали Гарріс на майбутніх виборах. "Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віце-президентку Камалу Гарріс", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер на спільній пресконференції з лідером демократичної меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом.

Згодом Шумер написав у соцмережі X, що Гарріс "заслужила" на те, щоб висуватися на пост кандидатки від демократів.

Крім того, Гарріс вже заручилася підтримкою більшої частини своєї партії. Так, віце-президентка вже заручилася підтримкою низки губернаторів штатів, які представляють Демпартію, хоч раніше деякі з них вважалися її потенційними суперниками. Її також підтримали інші відомі члени Демпартії, як-от колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон.

Серед тих, хто поки не висловив Гарріс підтримку, колишній президент Барак Обама.

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