Кримінальні та цивільні справи Трампа: що з ними тепер буде

Дональд Трамп стане першим президентом США, який вступає на посаду, будучи засудженим за кримінальний злочин. Що тепер буде з іншими справами, за якими Трамп проходить як обвинувачений?

Аж до дня виборів 5 листопада Дональд Трамп, колишній і тепер уже майбутній президент Сполучених Штатів, перебував під загрозою провести кілька років за ґратами. Однак його повернення в Білий дім 2025 року означає, що кілька справ, які перебувають у судах і в яких Трамп є обвинуваченим, найімовірніше, буде закрито.

Це не стосується обвинувального вироку у справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховування факту виплати колишній порноактрисі Стормі Деніелс, оприлюднення якого загрожувало передвиборчій кампанії республіканця 2016 року. У тому випадку Трамп був визнаний судом присяжних винним за всіма 34 пунктами обвинувачення.

Зміна в статусі інших справ багато в чому пов'язана з рішенням Верховного суду США, який постановив, що президенти країни мають широкий імунітет від судового переслідування за офіційні дії, вчинені ними під час перебування на посаді. Це рішення змусило прокурорів, щонайменше у двох випадках, переосмислити ситуацію з розслідуванням і оцінити, наскільки високі їхні шанси на успіх.

Дональд Трамп визнаний судом присяжних винним по всім 34 пунктам у справі про виплати за мовчання порноатриси Стормі Деніелс Фото: Jane Rosenberg /REUTERS

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп призначив трьох суддів до Верховного суду, забезпечивши там стійку більшість консерваторів - шість консервативно налаштованих суддів і лише три ліберали. Крім того, оскільки міністерство юстиції заявило, що чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності у справах, що належать до федеральної юрисдикції, кілька таких розслідувань обвинувачення згортає.

Які кримінальні справи порушено проти майбутнього президента США?

Трампу висунуто чотири кримінальні обвинувачення: два на федеральному рівні, висунуті спецрадником мін'юсту Джеком Смітом, одне у штаті Нью-Йорк і ще одне в Джорджії.

Як згадувалося вище, у червні суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним у справі про фальсифікацію ділових документів. Трамп оскаржив цей вердикт, після чого суддя Хуан Мерчан відклав розгляд справи.

Дві цивільні справи щодо Трампа

Майбутнього господаря Білого дому в травні 2023 року визнали винним у сексуальному насильстві щодо колишньої журналістки Джин Керол наприкінці 1990-х років, а потім у наклепі на неї, коли мільярдер робив заяви про те, що жінка бреше. Присяжні присудили Керрол компенсацію в розмірі 88,4 мільйона доларів як відшкодування збитків. Дональд Трамп оскаржив обидва вердикти.

Джин Керол у будівлі суду в Нью-Йорку, травень 2023 року Фото: John Minchill/AP Photo/picture alliance

Він також подав апеляцію на рішення суду в цивільній справі про шахрайство, згідно з яким Трамп і його компанії мають виплатити 454 мільйонів доларів штрафу за позовом генпрокурорки штату Нью-Йорка Летиції Джеймс. Безумовно, розслідування справ щодо майбутнього президента на федеральному рівні, а в перспективі - і на рівні штатів тепер має застопоритися, прогнозують юристи.

"Принаймні протягом наступних чотирьох років видається цілком імовірним, що судові процеси будуть так чи інакше зупинені або, можливо, призупинені", - повідомив в інтерв'ю DW Ерік Познер, професор юридичного факультету Чиказького університету.

Дві федеральні справи щодо Трампа згортаються

Міністерство юстиції дотримується політики не піддавати кримінальному переслідуванню чинних президентів. Відповідно до неї Дональду Трампу не було пред'явлено звинувачень після публікації у квітні 2019 року доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Те розслідування було присвячене можливим спробам Росії втрутитися в президентські вибори у США в 2016 році, ймовірній змові або координації дій між командою Трампа і Кремлем, а також ймовірному перешкоджанню правосуддю.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, липень 2019 року Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Brandon

Мюллер у підсумку дійшов висновку, що змови Трампа з Кремлем не було, а втручання Росії у вибори 2016 року було, а також не зміг визначити, чи перешкоджав Трамп правосуддю. Тодішній генпрокурор Вільям Барр, вивчивши подані докази, вирішив, що для висунення звинувачень Трампу їх недостатньо. Мюллер у липні 2019 року доповів Конгресу США, що Трампу можуть висунути обвинувачення у скоєнні злочинів, включно з перешкоджанням правосуддю, після того, як він залишить посаду президента.

Тим часом спецрадник Джек Сміт, як повідомляється, вже згортає дві справи проти Трампа, що належать до федеральної юрисдикції. Однак відмова мін'юсту від переслідування чинних президентів, за оцінкою низки правознавців, може не поширюватися на обраних президентів, яким звинувачення були пред'явлені раніше. Такої точки зору дотримуються Клер Фінкельштейн, професорка юридичного факультету Кері Пенсільванського університету, і Річард Пейнтер, колишній головний юрист з етики Білого дому в адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

Минулого місяця вони опублікували в журналі Southern California Law Review статтю, в якій наголошується, що оскільки Трампу було висунуто звинувачення ще до того, як він став президентом вдруге, мін'юст може продовжити його судове переслідування. При цьому Фінкельштейн визнає, що в реальності такий сценарій малоймовірний. "Я думаю, що дві федеральні справи в будь-якому разі будуть закриті, - поділилася професорка з DW. - Відповідно до закону цього не повинно бути".

Спецрадник Джек Сміт, серпень 2023 року Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Одну справу федерального рівня, за якою Трампу в червні 2023 року було висунуто звинувачення за 37 пунктами в незаконному зберіганні секретних документів після відходу з посади, було в липні 2024 року припинено федеральною суддею Ейлін Кеннон на тій підставі, що Джека Сміта з порушенням закону було призначено генпрокурором Мерріком Гарландом вести розслідування проти Трампа. Сміт на те рішення подав апеляцію, яка нині перебуває на стадії розгляду.

Інша справа, яку розглядає в окрузі Колумбія суддя Таня Чуткан, пов'язана зі звинуваченнями Трампа у спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року. Вищезазначене рішення Верховного суду про імунітет президентів від кримінального переслідування змусило команду Сміта переформулювати обвинувачення з урахуванням цієї обставини. До президентських виборів, що відбулися 5 листопада, цього зроблено не було.

Чи винесуть вирок у справі про виплату грошей колишній порноактрисі?

Обвинувальний вирок Дональду Трампу, ухвалений присяжними в Нью-Йорку у справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховування факту виплати колишній порноактрисі Стормі Деніелс, означає, що Трампу все ще загрожує тюремне ув'язнення. Але немає жодних гарантій, що це трапиться тепер, коли він знову обраний президентом.

Суддя Хуан Мерчан призупинив розгляд принаймні до 19 листопада, щоб обвинувачення могло висловити свою думку з огляду на перемогу колишнього - а тепер уже й майбутнього - президента на виборах і рішення Верховного суду про імунітет глави держави від кримінального переслідування.

"Якщо у цій справі винесуть (остаточний. - Ред.) вирок, я буду шокований, якщо це буде тюремний термін, хоча 34 злочини, за якими його було засуджено, дають судді право винести (такий вирок. - Ред.), - вважає професор Фінкельштейн. - Найімовірніше, (на Трампа. - Ред.) буде накладено штраф або призначено випробувальний термін, і чи буде це приведено у виконання зараз або в рамках умовного вироку - ніхто не знає".

Розгляд справи про рекет у Джорджії застопорився

Ще одна справа проти Дональда Трампа і його 18 ймовірних спільників перебуває у Вищому кримінальному суді штату Джорджія. Обвинувачення стверджує, що Трамп керував "злочинним рекетом", під час якого він і всі інші обвинувачені "свідомо й навмисне долучилися до змови з метою незаконної зміни результатів" президентських виборів у США в Джорджії 2020 року.

Прокурорка Фані Вілліс, серпень 2023 року Фото: Elijah Nouvelage/REUTERS

Але слухання цієї справи вже понад рік як застопорилося. Апеляційний суд у цьому штаті наказав призупинити її розгляд доти, доки він не вирішить, чи слід відсторонити від справи окружну прокурорку демократку Фані Вілліс. Захист звинуватив її в неналежних стосунках із Натаном Вейдом, іншим прокурором, якого Вілліс призначила розслідувати цю справу.

"Для прокуратури Джорджії виступити проти чинного президента поодинці, особливо з огляду на проблеми, які виникли в цій прокуратурі, - відверто кажучи, дуже лякаюча перспектива. Тому я можу уявити, що Фані Вілліс не захоче цього робити", - прогнозує професорка Фінкельштейн.

Чи помилує Трамп самого себе?

Президенти мають право помилувати злочинців, які вчинили порушення федерального законодавства, і правознавці сперечаються про те, чи може Дональд Трамп скористатися цим правом і помилувати самого себе.

Дональд Трамп Фото: Mike Segar/REUTERS

Найімовірніше, йому не доведеться ламати голову над цим питанням, якщо мін'юст сам припинить судове переслідування щодо президента, що перебуває у федеральній юрисдикції. Майбутнє справ у штатах, де президентське помилування не діє, можливо, більш неоднозначне. Проте Ерік Познер поділяє скептицизм Клер Фінкельштейн щодо можливого покарання Трампа.

"Абсолютно немислимо, щоб суддя (Хуан Мерчан. - Ред.) наказав посадити його до в'язниці, але він може оштрафувати Трампа або призначити якесь інше покарання, - не виключає Познер. - Справа в Джорджії вже давно буксує, і я вважаю, що вона буде просто припинена, суди вирішать, що немає сенсу переслідувати чинного президента".

Чи можуть відновитися розгляди справ після другого терміну Трампа?

Як часто нагадував своїм прихильникам Трамп під час виборчої кампанії та у своїй промові після перемоги, жодних вечірок у ніч виборів за його участю більше не буде - згідно з Конституцією США, президент може обіймати свою посаду не більше ніж два терміни. Це залишає можливість того, що, якщо розслідування справ щодо Трампа будуть тільки лише припинені, а не припинені зовсім, вони можуть бути відновлені після його відходу з Білого дому.

"Якщо (прокурори або суддя. - Ред.) подадуть заяву про призупинення провадження, то справи можуть бути відновлені, - вважає Клер Фінкельштейн. - За іронією долі, вони можуть розглядати ці дії (відмову від судового переслідування президента. - Ред.) як рятівну милість, тому що це дасть їм можливість відновити справи пізніше, якщо суддя буде схильний відкласти розгляд".

"Я припускаю, що міністерство юстиції ретельно все обміркує і вирішить, як йому діяти далі", - уточнює Фінкельштейн. Але є і політичний бік питання, і, як зауважив Познер, коли Трамп знову залишить Білий дім, у нього може не бути великого бажання знову обговорювати всі ці питання - у свої 82 роки республіканець стане найстарішим в історії США президентом, який іде зі своєї посади.

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"Цілком можливо, що уряд, незалежно від того, контролюється він демократами чи республіканцями, дійде висновку, що продовжувати ці судові переслідування не варто", - резюмував Ерік Познер.