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Марко Рубіо: Від "маленького Марко" до держсекретаря США

Андреас Нолль
15 листопада 2024 р.

Колись його розглядали як помірковану альтернативу Дональду Трампу, а тепер Марко Рубіо стане новим державним секретарем США.

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Колишні опоненти в партії, а нині політичні партнери: Дональд Трамп і Марко Рубіо
Колишні опоненти в партії, а нині політичні партнери: Дональд Трамп і Марко РубіоФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Питання про політичну вагу між майбутнім державним секретарем США Марко Рубіо та Дональдом Трампом вирішилося ще під час праймеріз Республіканської партії у 2016 році. Тоді 44-річний сенатор-республіканець із Флориди вийшов на політичну арену як надія "нового покоління". Рубіо мав репутацію поміркованого кандидата на противагу крайнім позиціям Трампа, який тоді вступив у перегони як аутсайдер.

Марко Рубіо, син кубинських іммігрантів - його батько працював барменом, а мати покоївкою, - народився в Маямі та прагнув уособлювати ідеал "американської мрії" про соціальний прогрес. Попри обнадійливі результати на початку кампанії, у березні 2016 року він змушений був вийти з гонки після того, як зазнав поразки в рідному штаті Флорида від Трампа, якого Рубіо у передвиборчих виступах називав "диктатором третього світу". 

"Маленький Марко" Трампа 

Попри поразку, яку супроводжували взаємні образи - Трамп назвав Рубіо "Маленьким Марко", а той назвав його "шахраєм, який ніколи не зможе контролювати партію ", - кампанія посилила національний імідж сенатора як вагомого голосу в республіканських колах. 

Хоча Трамп у своїй першій каденції насміхався з Рубіо, міцний консенсус між ними з питань зовнішньої політики був очевидний вже під час першого терміну Трампа. Рубіо, який входив до комітетів Сенату із зовнішніх справ та розвідки, підтримував жорстку лінію щодо Китаю та авторитарних режимів, таких як Іран, Венесуела і Куба. Його проізраїльська позиція та тісні зв’язки з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху зміцнювали ідеологічний зв’язок із Трампом. 

Втім, Рубіо критично ставився до політики Трампа щодо НАТО та його підходу до Володимира Путіна, залишаючись вірним своїй давній прихильності до інтервенціоністської зовнішньої політики. 

Тримати дистанцію

Рубіо не підтримав брехню Трампа про "вкрадені вибори" 2020 року та засудив штурм Капітолія. Однак у зовнішній політиці політик змінився в рік нинішніх виборів і наблизився до ізоляціоністської позиції свого майбутнього боса. Він голосував проти розширення допомоги Україні, наголошуючи на необхідності швидкого завершення війни. "Я не підтримую Росію, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів", - заявив Рубіо в інтерв’ю NBC. 

Марко Рубіо вважається досвідченим зовнішньополітичним експертом у Сенаті США.
Марко Рубіо вважається досвідченим зовнішньополітичним експертом у Сенаті США.Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

Трамп похвалив свого майбутнього держсекретаря, назвавши його "сильним захисником нації, справжнім другом союзників і безстрашним борцем, який ніколи не відступить перед нашими супротивниками". 

Критика Німеччини 

Для федерального уряду Німеччини Рубіо може стати складним партнером. Він неодноразово критикував німецькі компанії за інвестиції в Китай. Як і Трамп, Рубіо вимагає від європейців значного збільшення оборонних витрат. "Європейські члени НАТО мають взяти на себе більшу частку навантаження - США не можуть самостійно фінансувати оборону Європи", - заявляв він. 

Щодо конфлікту в Україні, Рубіо очікує активнішої ролі Німеччини. Він не раз критикував Берлін за повільну підтримку України, але наголошував на важливості Німеччини для європейської безпеки. Попри критику окремих питань, досвідчений експерт з питань зовнішньої політики Рубіо, ймовірно, буде зацікавлений у зближенні з Німеччиною та іншими європейськими партнерами по НАТО.

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