  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп оголосив майбутніх держсекретаря і генпрокурора США

Роман Сулима | Жан Рофе
14 листопада 2024 р.

Дональд Трамп номінував на посаду держсекретаря сенатора Марко Рубіо, а на посаду генпрокурора - конгресмена Метта Гетца. Національну розвідку за каденції Трампа може очолити Тулсі Габбард.

https://p.dw.com/p/4mxdX
Дональд Трамп
Дональд Трамп продовує формувати майбутню командуФото: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

Республіканець Дональд Трамп, обраний на посаду 47-го президента США, оголосив про номінацію Марко Рубіо на посаду держсекретаря. 53-річний сенатор-республіканець із Флориди стане "захисником нашої нації" і "справжнім другом для наших союзників", заявив Трамп у середу, 13 листопада, підтвердивши повідомлення, що з'явилися напередодні в американських ЗМІ.

Марко Рубіо був обраний до Сенату США в 2010 році. Відтоді він мав позицію "яструба" у зовнішній політиці, вимагаючи, зокрема, від Вашингтона жорсткого курсу щодо Китаю, Ірану, Куби та Венесуели, нагадують журналісти.

Дональд Трамп і Марко Рубіо
Сенатор Марко Рубіо може стати держсекретарем СШАФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

У питанні війни Росії проти України останнім часом, як фіксують спостерігачі, Рубіо дедалі частіше підтримує Трампа, повторюючи, що вона зайшла в глухий кут.

Метт Гетц номінований на посаду генпрокурора США

На посаду голови міністерства юстиції та генерального прокурора США Трамп висунув кандидатуру конгресмена-консерватора 42-річного Метта Гетца. Він "захистить наші кордони, знищить злочинні організації та відновить серйозно підірвану віру та довіру американців до міністерства юстиції", написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Метт Гетц
Дональд Трамп висунув кандидатуру Метта Гетца на посаду генпрокурора СШАФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

За інформацією видання Utah News Dispatch, запрошення Метта Гетца на позицію голови мін'юсту та генпрокурора стало вкрай несподіваним рішенням, оскільки він залишається об'єктом розслідування Комітету з етики Палати представників США у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та одержанні дорогих подарунків. Водночас на своєму сайті сам Гетц описує себе як "відвертого консервативного фанатика" і категорично заперечує всі звинувачення, висунуті щодо нього комітетом.

Національну розвідку США може очолити Тулсі Габбард

Також Трамп висунув кандидатуру колишньої конгресменки-демократки Тулсі Габбард на посаду голови Національної розвідки США. На думку Трампа, 43-річна Габбард "привнесе у розвідувальну спільноту той безстрашний дух, який характеризує її блискучу кар'єру".

Тулсі Габбард
Тулсі Габбард може очолити Національну розвідку США (фото з архіву)Фото: AFP

Раніше Габбард змінила демократів на республіканців та підтримала переобрання Трампа. Відразу після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вона написала в соцмережі X: "Цієї війни та страждань можна було б уникнути, якби адміністрація Байдена і НАТО просто взяли до уваги законні побоювання Росії щодо можливого вступу України до НАТО".

І Гетц, і Габбард виступали категорично проти подальшої підтримки України, яка обороняється від російської агресії.

Читайте також: Майбутня адміністрація Трампа: хто обійме ключові посади

План Трампа щодо Україні: "заморозка" чи вікно можливостей?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зустріч Джо Байдена і Дональда Трампа в Білому дому

Байден на зустрічі з Трампом: Підтримка України в інтересах США

Байден на зустрічі з Трампом: Підтримка України в інтересах США

На зустрічі в Овальному кабінеті Джо Байден і Дональд Трамп, серед іншого, обговорили війну Росії проти України та ескалацію на Близькому Сході.
Політика14 листопада 2024 р.
Обраний президент США Дональд Трамп

Трамп "незабаром" призначить мирного посланника щодо України - Fox News

Трамп "незабаром" призначить мирного посланника щодо України - Fox News

Призначений Дональдом Трампом спеціальний посланець щодо України очолить перемовини про припинення війни, повідомив телеканал Fox News із посиланням на джерела.
Конфлікти13 листопада 2024 р.
external

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа як президента (06.11.2024)

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа як президента (06.11.2024)

Кандидат від республіканців на посаду президента США Дональд Трамп уже проголосив себе переможцем виборів. DW запитала людей на вулицях Києва про їхні очікування від Трампа.
Політика6 листопада 2024 р.01:55 хв.
Більше публікацій