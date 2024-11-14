Байден - Трампу: Підтримка України в інтересах США

На зустрічі в Овальному кабінеті Джо Байден і Дональд Трамп, серед іншого, обговорили війну Росії проти України та ескалацію на Близькому Сході.

Зустріч президента США Джо Байдена з новообраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті тривала близько двох годин, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. До неї приєдналися керівник апарату Білого дому Джефф Зінтс і майбутня керівниця апарату Сюзі Вайлз.

"Це була предметна зустріч та обмін думками. Вони обговорили важливі питання національної безпеки і внутрішньої політики, що стоять перед країною і світом", - повідомила Жан-П'єр представникам преси у середу, 13 листопада.

Байден говорив про Україну, Трамп - про Близький Схід

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, своєю чергою, повідомив, що Байден у бесіді з Трампом наголосив, що підтримка України на постійній основі відповідає інтересам національної безпеки США. Зокрема, стабільна і сильна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам і дає відсіч їхній агресії, є надзвичайно важливою для того, щоб США не були втягнуті безпосередньо у війну, пояснив він.

За словами Саллівана, Байден й далі доводитиме, що "інвестиції в Україну, гроші, які виділив Конгрес, - це не просто долари, які ми беремо і відправляємо в іншу країну". Йдеться про гроші, які інвестуються в США в американські робочі місця, у виробництво зброї - тієї, що потім відправляється в Україну і тієї, за рахунок якої нарощується військовий потенціал США для стримування інших супротивників, наголосив він.

Трамп у коментарі газеті The New York Post (NYP), повідомив, що значна частина бесіди також була присвячена військовому конфлікту на Близькому Сході.

"Я хотів дізнатися його (Байдена. - Ред.) оцінку ситуації і що він думає, - цитує обраного президента газета. - І він дав мені її, він був дуже люб'язним".

Трамп також повідомив, що вони з Байденом планують зустрітися ще раз безпосередньо перед його інавгурацією, на якій чинний президент від Демократичної партії вже пообіцяв бути присутнім.