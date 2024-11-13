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Блінкен: США посилять допомогу Україні до приходу Трампа

Ксенія Польська
13 листопада 2024 р.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву усю можливу військову допомогу до кінця каденції президента Джо Байдена.

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Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен (архівне фото)Фото: Roberto Schmidt/Pool/AP Photo/picture alliance

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 13 листопада, пообіцяв, що Києву буде переданий "кожен долар", який є в розпорядженні Вашингтона, до приходу до влади обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Вашингтон "продовжить нарощувати все, що ми робимо для України, щоб забезпечити її ефективний захист від російської агресії", сказав Блінкен журналістам у штаб-квартирі НАТО, перерахувавши такі позиції військової допомоги, як протиповітряна оборона, артилерія та бронетехніка. 

Раніше у міністерстві оборони США повідомили, що Сполучені Штати можуть використати на допомогу Україні ще 9,3 мільярда доларів. Так, як зазначив речник Пентагону Патрік Райдер, нині загальний обсяг допомоги, що залишився в рамках механізму Presidential Drawdown Authority (PDA) складає 7,1 мільярда доларів. З них 4,3 мільярда доларів - це гроші, виділені на 2024 фінансовий рік, і 2,8 мільярда - це ті, що стали доступними після перерахунків. Ще близько 2,2 мільярда доларів доступні за програмою USAI - ініціативою сприяння безпеці України.

Блінкен: партнери України об'єднують зусилля

Під час візиту у Брюссель Блінкен провів зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також із керівництвом Альянсу, на яких обговорювалася подальша підтримка України. Метою цього діалогу союзників, за словами Блінкена, було об'єднати зусилля, щоб "у України було достатньо грошей, боєприпасів і мобілізованих військ для ефективної боротьби у 2025 році або мирних переговорів з позиції сили".

Водночас Блінкен ухилився від відповіді на запитання про зняття обмежень для українських Збройних сил на удари західною зброєю вглиб території Росії, зазначивши, що союзники України "адаптуються і пристосовуються до її потреб" на полі бою і продовжать це робити.

Нагадаємо, що Блінкен також підтвердив, що військові з КНДР вже задіяні на полі бою у війні Росії проти України, й назвав це вкрай небезпечним поворотом подій. Він пообіцяв "жорстку відповідь" на це.

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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