В США повідомили, скільки грошей ще є на допомогу Україні

Міністерство оборони США може використати ще близько 9,3 мільярда доларів на підтримку України.

Від моменту ухвалення додаткового бюджету для підтримки України, США вже передали останній 83 відсотки обіцяних боєприпасів та 67 відсотків засобів протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. За словами Райдера, Пентагон уже доставив в Україну зокрема артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети GMLR (використовуються з HIMARS. - Ред.) ракети до NASAMS і Patriot, а також протиповітряні комплекси Stinger та HAWK. Також США забезпечили 60 відсотків обіцяних вогневих засобів, зокрема бомби малого діаметру та боєприпаси калібру 105 мм, повідомив він.

Райдер наголосив, що загалом від моменту ухвалення додаткового фінансування, США передали Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі броньованих машин, тисячі боєприпасів для HIMARS і протитанкових засобів, десятки артилерійських систем, засоби протиповітряної оборони, включно з батареєю Patriot, сотні перехоплювачів та десятки інших систем.

Речник Пентагону вказав, що передача здійснюється оперативно, якщо озброєння є у наявності, а те, що потребує ремонту, відновлюється в найкоротші терміни та негайно відправляється. Райдер наголосив, що, разом із союзниками, США майже повністю виконали зобов'язання щодо поставок стратегічних засобів ППО, оголошених на саміті НАТО.

США можуть використати на допомогу Україні ще 9,3 мільярда доларів

Водночас Райдер зазначив, що нині загальний обсяг допомоги, що залишився в рамках механізму Presidential Drawdown Authority (PDA) складає 7,1 мільярда доларів. З них 4,3 мільярда доларів - це гроші, виділені на 2024 фінансовий рік, і 2,8 мільярда - це ті, що стали доступними після перерахунків. Ще близько 2,2 мільярда доларів доступні за програмою USAI - ініціативою сприяння безпеці України.

Нагадаємо, міністерство оборони США 1 листопада, оголосило про виділення нового пакета військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого склала 425 мільйонів доларів. До пакету, зокрема, увійшли бронетранспортери Stryker, ракети до зенітних-ракетних комплексів NASAMS, ракети до переносних зенітних ракетних систем Stinger, обладнання та боєприпаси для протидії безпілотникам, інші боєприпаси класу "земля-повітря".