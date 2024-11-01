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Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів

Степан Смишляєв
1 листопада 2024 р.

До нового пакету допомоги увійдуть БТР Stryker, ракети до NASAMS, боєприпаси до HIMARS тощо. Це вже третя партія допомоги Україні, оголошена Вашингтоном за останні три тижні.

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БТР Stryker
США оголосили про нову допомогу Україні на 425 мільйонів доларів, до якої увійдуть БТР Stryker, боєприпаси до NASAMS і HIMARS тощоФото: U.S. Army/ZUMA Press Wire/picture alliance

Міністерство оборони США у п'ятницю, 1 листопада, оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів.

Як зауважили у відомстві, ця партія допомоги передбачає надання зброї з запасів Пентагону. Допомога, що виділяється таким чином, може бути поставлена в Україну швидше, ніж коли вона замовляється у виробників.

До пакету, зокрема, увійдуть: бронетранспортери Stryker, ракети до зенітних-ракетних комплексів NASAMS, ракети до переносних зенітних ракетних систем Stinger, обладнання та боєприпаси для протидії безпілотникам, інші боєприпаси класу "земля-повітря".

Також Україна отримає боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin і AT-4, протитанкові ракети TOW, стрілецьку зброю,набої тощо.

США активізували надання допомоги Україні

У жовтні, після представлення "плану перемоги" президенту США Джо Байдену, президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми будемо отримувати дуже швидко, зараз раз на два-три тижні" нові надходження озброєнь.

"Пакети будуть, я думаю, великі, від пів мільярда до 750 мільйонів. І, я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, на що і розрахований "план перемоги", щоб у найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну", - зазначив тоді президент України.

Відтоді це вже третя партія допомоги, про яку оголошує Вашингтон. Перший пакет вартістю 425 мільйонів доларів Байден анонсував 16 жовтня, про виділення другого - на 400 мільйонів доларів - оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну 21 жовтня.

Також за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати готують окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів обсягом 800 мільйонів доларів.

 

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