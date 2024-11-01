Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів

До нового пакету допомоги увійдуть БТР Stryker, ракети до NASAMS, боєприпаси до HIMARS тощо. Це вже третя партія допомоги Україні, оголошена Вашингтоном за останні три тижні.

Міністерство оборони США у п'ятницю, 1 листопада, оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів.

Як зауважили у відомстві, ця партія допомоги передбачає надання зброї з запасів Пентагону. Допомога, що виділяється таким чином, може бути поставлена в Україну швидше, ніж коли вона замовляється у виробників.

До пакету, зокрема, увійдуть: бронетранспортери Stryker, ракети до зенітних-ракетних комплексів NASAMS, ракети до переносних зенітних ракетних систем Stinger, обладнання та боєприпаси для протидії безпілотникам, інші боєприпаси класу "земля-повітря".

Також Україна отримає боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin і AT-4, протитанкові ракети TOW, стрілецьку зброю,набої тощо.

США активізували надання допомоги Україні

У жовтні, після представлення "плану перемоги" президенту США Джо Байдену, президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми будемо отримувати дуже швидко, зараз раз на два-три тижні" нові надходження озброєнь.

"Пакети будуть, я думаю, великі, від пів мільярда до 750 мільйонів. І, я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, на що і розрахований "план перемоги", щоб у найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну", - зазначив тоді президент України.

Відтоді це вже третя партія допомоги, про яку оголошує Вашингтон. Перший пакет вартістю 425 мільйонів доларів Байден анонсував 16 жовтня, про виділення другого - на 400 мільйонів доларів - оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну 21 жовтня.

Також за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати готують окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів обсягом 800 мільйонів доларів.