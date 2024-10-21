Зеленський: США виділять $800 млн на виробництво дронів

Окрім анонсованого пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів, США готують ще один - на 800 мільйонів, заявив Володимир Зеленський. За його словами, ці гроші підуть на виробництво українських БпЛА.

Сполучені Штати готують окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів обсягом 800 мільйонів доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", - наголосив Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Він додав, що "кожна зустріч із партнерами - це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс".

Пентагон розкрив деталі нового пакета військової допомоги

Раніше сьогодня, на початкусвого візиту в Київ, Остін анонсував інший пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів. Згодом міноборони США оприлюднило перелік озброєнь, які увійдуть до нього. Це, зокрема, бронетранспортери M113, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, протитанкові системи Javelin і AT4, ракети з оптичним відстеженням та дротовим наведенням (TOW), артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів, міномети, стрілецька зброя та набої, обладнання супутникового зв'язку та інше обладнання і боєприпаси..

Зеленський: Путін боїться миру

Президент України також повідомив, що обговорив з Остіном про "конкретні кроки", які дозволять реалізувати пункти "плану перемоги", який він нещодавно презентував.

"Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни", - зазначив він.

Зеленський також зауважив, що вдячний кожному лідеру і кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, підтримали перший "саміт миру" і допомагають готувати другий "так, щоб він став справді результативним".