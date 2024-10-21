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Остін у Києві оголосив нову допомогу Україні на $400 млн

Степан Смишляєв
21 жовтня 2024 р.

До нової партії військової допомоги США увійдуть боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя, повідомив Ллойд Остін. Вартість озброєнь оцінюється у 400 мільйонів доларів.

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Міністр оборони США Ллойд Остін і президент України Володимир Зеленський (архівне фото)
США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів, повідомив у Києві Ллойд Остін (фото з архіву)Фото: Heiko Becker/REUTERS

Міністр оборони США Ллойд Остінпід час неанонсованого візиту в Київ у понеділок, 21 жовтня, оголосив, що його країна надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він зазначив, що у цей пакет увійдуть, зокрема, додаткові боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя.

Ця партія допомоги буде виділена в рамках повноважень президента США щодо передачі озброєнь (PDA), що передбачає надання зброї з запасів Пентагону. Допомога, що виділяється таким чином, може бути поставлена в Україну швидше, ніж коли вона замовляється у виробників.

Остін запевнив, що США й далі надаватимуть допомогу Києву згідно з двосторонньою угодою у безпековій сфері. Президент України подякував йому за візит і підтримку, додає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський анонсував регулярні постачання озброєнь від США

Минулого тижня Володимир Зеленський розповів, що після представлення "плану перемоги" президенту США Джо Байдену в Україні очікують делегацію Білого дому для подальших дискусій.

Він також повідомив, що домовився із Байденом, що "ми будемо отримувати дуже швидко, зараз раз на два-три тижні" нові надходження озброєнь. "Пакети будуть, я думаю, великі, від пів мільярда до 750 мільйонів. І, я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, на що і розрахований "план перемоги", щоб у найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну", - зазначив тоді президент України.

Попередню партію військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів Байден анонсував 16 жовтня. До неї увійшли боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS,  тощо.

"План перемоги" Зеленського: на що погодиться Захід

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