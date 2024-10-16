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Пентагон розкрив вміст пакета допомоги Україні на $425 млн

Дмитро Шварц
16 жовтня 2024 р.

Україна отримає, зокрема, ракети для ЗРК NASAMS, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові системи Javelin і AT-4.

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Високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS
З-поміж іншого Україна отримає від США чергову партію ракет для HIMARS (на фото)Фото: Roman Koksarov/AP/picture alliance

Міністерство оборони США у середу, 16 жовтня, оприлюднило деталі чергового пакета військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів, про який раніше цього дня оголосив Білий дім

"Цей пакет (...) надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку, протитанкові засоби", - йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Зокрема, у пакет увійшли боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, снаряди для артилерійських систем HIMARS, ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4.

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Крім того, Київ отримає ракети RIM-7 і засоби протиповітряної оборони, ракети Stinger, боєприпаси класу "повітря-земля", високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV), стрілецьку зброю та набої, гранати, термічні засоби та тренувальне обладнання, підривне обладнання та боєприпаси, а також запасні частини й допоміжне обладнання.

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