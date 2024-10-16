В НАТО обговорять "план перемоги" Зеленського - Рютте

Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять "план перемоги" президента України Володимира Зеленського під час дводенних переговорів, які розпочнуться в четвер, 17 жовтня, у Брюсселі. Як передає агенція AFP, про це у середу заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Він, без сумніву, буде розглядатися цього тижня", - сказав він журналістам напередодні переговорів, додавши, що "очевидно" союзники обговорюють документ, який передбачає посилення західної підтримки і запрошення України до вступу в НАТО.

Водночас генсек Альянсу заявив, що "план перемоги" Зеленського є "сильним сигналом", але він не може підтримати його в цілому. "Це не означає, що я можу сказати, що підтримую весь план, це було б трохи складно, тому що є багато питань, які ми повинні краще зрозуміти", - пояснив Рютте, якого цитує агентство Reuters.

НАТО виконує зобов'язання щодо надання Києву €40 млрд військової допомоги

Окрім того, Рютте заявив, що члени НАТО "твердо йдемо по шляху" до виконання зобов'язань щодо надання обіцяної військової допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів євро, передає Reuters.

"Я радий повідомити, що ми твердо йдемо по шляху виділення 40 мільярдів, обіцяних на наступний рік", - сказав Рютте. "Сьогодні я можу оголосити, що союзники по НАТО виділили 20,9 мільярда євро на військову допомогу Україні протягом першої половини 2024 року. І члени альянсу перебувають на шляху до виконання своїх зобов'язань до кінця року", - також додав він.

НАТО не може підтвердити участь військових КНДР у війні РФ проти України

Ще одне питання, яке прокоментував Рютте, стосувалося залучення військових КНДР до війни проти України на боці Росії. НАТО, за словами Рютте, не може підтвердити повідомлення про те, що північнокорейці воюють разом з російськими військами в Україні, але ці повідомлення викликають занепокоєння, передає Reuters.

Нагадаємо, що раніше, під час презентації "плану перемоги" у Верховній Раді, президент України Володимир Зеленський наголосив на особливій ролі Північної Кореї для Росії, яка веде війну проти України.

Зеленський зазначив, що, за даними української розвідки, Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й людей. "Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії. І це вже факт", - зазначив він.