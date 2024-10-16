Зеленський: Північна Корея передає Росії зброю і людей

За словами президента Володимира Зеленського, участь у війні Росії проти України фактично бере і Північна Корея. Вона передає РФ не тільки зброю, а й людей.

Під час презентації "плану перемоги" у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський наголосив на особливій ролі Північної Кореї для Росії, яка веде війну проти України.

"В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея - родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що, за даними української розвідки, Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й людей. "Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії. І це вже факт", - зазначив він.

Зеленський: У війні проти України на боці РФ бере участь вже друга держава

"Фактично це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що допомогу Путіну у війні проти України надає також Іран.

"Кожен бачить (...) і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію та порушення Росією Статуту ООН", - додав він.

З огляду на це, президент наголосив, що "якщо ми не посилимося зараз, Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію".

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ з посиланням на дані західних розвідок, Росія отримує від Північної Кореї три мільйони снарядів на рік, а також залучає північнокорейських солдатів до участі у воєнних діях проти України.