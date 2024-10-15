США "стурбовані" даними про військових з КНДР в Україні

США "стурбовані" даними про військових з КНДР в Україні15 жовтня 2024 р.
Сполучені Штати Америки "стурбовані" повідомленнями про те, що північнокорейські військові воюють за Росію проти України, заявив у вівторок, 15 жовтня, речник Ради національної безпеки США Шон Саветт.
За його словами, якщо участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні підтвердиться, це свідчитиме про значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією, передає Reuters.
"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона і далі зазнає значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", - сказав Саветт.
Днями президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні заявив про те, що Україна бачить нарощування союзництва між Росією і Північною Кореєю. "Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - сказав він тоді.
За даними українських ЗМІ, які посилаються на джерела у розвідці, громадяни Північної Кореї перебувають у складі окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, і їхня чисельність становить близько трьох тисяч. Зокрема, наявність північнокорейських військових зафіксували в Брянській та Курській областях РФ. Також не виключена їхня подальша участь у бойових діях поблизу російських населених пунктів Суджа та Курськ.
У Кремлі повідомлення про залучення до війни військових з КНДР відкинули як "фейкові новини", пише Reuters.
Читайте також: Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб