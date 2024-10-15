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США "стурбовані" даними про військових з КНДР в Україні

Дмитро Шварц
15 жовтня 2024 р.

Якщо участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні підтвердиться, це свідчитиме про значне посилення оборонних відносин між КНДР та Росією, заявив речник Ради нацбезпеки Шон Саветт.

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Кім Чен Ин та північнокорейські солдати, жовтень 2024 року
США "стурбовані" повідомленнями про те, що північнокорейські військові воюють за Росію проти України. На фото: Кім Чен Ин та північнокорейські солдатиФото: KCNA VIA KNS/AFP

Сполучені Штати Америки "стурбовані" повідомленнями про те, що північнокорейські військові воюють за Росію проти України, заявив у вівторок, 15 жовтня, речник Ради національної безпеки США Шон Саветт.

За його словами, якщо участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні підтвердиться, це свідчитиме про значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією, передає Reuters.

"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона і далі зазнає значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", - сказав Саветт.

Днями президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні заявив про те, що Україна бачить нарощування союзництва між Росією і Північною Кореєю. "Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - сказав він тоді.

За даними українських ЗМІ, які посилаються на джерела у розвідці, громадяни Північної Кореї перебувають у складі окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, і їхня чисельність становить близько трьох тисяч. Зокрема, наявність північнокорейських військових зафіксували в Брянській та Курській областях РФ. Також не виключена їхня подальша участь у бойових діях поблизу російських населених пунктів Суджа та Курськ.

У Кремлі повідомлення про залучення до війни військових з КНДР відкинули як "фейкові новини", пише Reuters.

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