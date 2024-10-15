США "стурбовані" даними про військових з КНДР в Україні

Якщо участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні підтвердиться, це свідчитиме про значне посилення оборонних відносин між КНДР та Росією, заявив речник Ради нацбезпеки Шон Саветт.

Сполучені Штати Америки "стурбовані" повідомленнями про те, що північнокорейські військові воюють за Росію проти України, заявив у вівторок, 15 жовтня, речник Ради національної безпеки США Шон Саветт.

За його словами, якщо участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні підтвердиться, це свідчитиме про значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією, передає Reuters.

"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона і далі зазнає значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", - сказав Саветт.

Днями президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні заявив про те, що Україна бачить нарощування союзництва між Росією і Північною Кореєю. "Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - сказав він тоді.

За даними українських ЗМІ, які посилаються на джерела у розвідці, громадяни Північної Кореї перебувають у складі окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, і їхня чисельність становить близько трьох тисяч. Зокрема, наявність північнокорейських військових зафіксували в Брянській та Курській областях РФ. Також не виключена їхня подальша участь у бойових діях поблизу російських населених пунктів Суджа та Курськ.

У Кремлі повідомлення про залучення до війни військових з КНДР відкинули як "фейкові новини", пише Reuters.

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