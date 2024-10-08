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КонфліктиПівденна Корея

Сеул: Участь вояків з КНДР у війні в України "дуже ймовірна"

Валерій Сааков
8 жовтня 2024 р.

Угоди між Москвою і Пхеньяном дуже нагадують за своєю суттю військовий альянс, тож "дуже ймовірно", що військові з КНДР справді присутні у зоні бойових дій в Україні, вважає міністр оборони Південної Кореї.

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Північнокорейські військові під час навчань
Північнокорейські військові під час навчань (архівне фото)Фото: KCNA/REUTERS

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає високоймовірним те, що Північна Корея могла направити своїх військових в окуповані Росією українські регіони для підтримки агресивної війни Росії проти України. Відповідну заяву керівник південнокорейського оборонного відомства зробив у вівторок, 8 жовтня, під час виступу в парламенті країни.

Коментуючи раніше опубліковані повідомлення ЗМІ про загибель кількох офіцерів з КНДР поблизу окупованого росіянами Донецька, Кім Йон Хен вказав на суть укладених нещодавно договорів між Москвою та Пхеньяном.

"Росія і Північна Корея підписали схожий на військовий альянс договір про взаємну оборону, тож можливість такого розгортання персоналу регулярних збройних сил Пхеньяна на підтримку Москви є дуже ймовірною", - виснував міністр, якого цитують південнокорейські ЗМІ.

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Кім Йон Хен вказав зокрема на дедалі більше поглиблення двосторонніх відносин між Москвою і Пхеньяном, особливо на тлі нещодавнього укладення угоди про стратегічне партнерство між двома країнами, а остання містить і пункт про взаємну оборону. Тож з огляду на це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк "із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності", зазначив південнокорейський урядовець.

ЗМІ повідомляли про загибель шістьох північнокорейських офіцерів

Днями українські ЗМІ, зокрема видання KyivPost та інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомили з посиланням на свої джерела в розвідці, що внаслідок проведеного 3 жовтня удару ЗСУ по скупченню російських військ загинуло 20 осіб, шестеро з яких були офіцерами з КНДР.

Крім того, у повідомленнях з російських соцмереж зазначалося, що перед ударом росіяни демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

У липні цього року північнокорейські пропагандисти повідомляли про відправку в РФ "елітних військових курсантів".

У 2023 році Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявляло про те, що на тимчасово окуповану територію України прибув обмежений контингент військовослужбовців КНДР, серед яких були підрозділи інженерних військ, що свідчило про вже тоді активну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

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Також у вересні 2023 року Центр національного спротиву (ЦНС) повідомив, що РФ планує завезти громадян КНДР на окуповані території Донецької та Луганської областей для проведення будівельних робіт. Крім цього, президент РФ Володимир Путін після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у червні цього року переконав того відкрити "дипломатичні представництва в Донецьку і Луганську".

Не перша загибель військових з КНДР у війні РФ проти України?

У лютому 2024 року російський Telegram-канал "Кремлевская табакерка", посилаючись на свої джерела в Чорноморському флоті РФ, повідомив, що на борту затопленого Силами оборони України російського великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников" перебував "серйозний вантаж північнокорейського озброєння: кілька десятків балістичних ракет і більше тисячі артилерійських снарядів". 

Як повідомлялося, той вантаж супроводжувало троє північнокорейських військових, які не врятувалися під час знищення російського корабля. Тодішній випадок загибелі північнокорейських військових "яким була гарантована повна безпека", буцім "серйозно розлютив" президента РФ Володимира Путіна, цитував російський Telegram-канал неназвані джерела.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон засудила виділення адміністрацією Джо Байдена багатомільярдної допомоги Україні. Вона звинуватила Вашингтон у тому, що він ескалує конфлікт в Україні та "наражає всю Європу на жахливі лиха ядерної війни".
 

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