Під Донецьком ракетним ударом убито 6 офіцерів з КНДР - ЗМІ

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці, перед ударом росіяни демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

В результаті ракетного удару по окупованій РФ території поблизу Донецька у четвер, 3 жовтня, загинуло понад 20 солдатів, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Про це повідомили з посиланням на джерела у розвідці видання KyivPost та інформагентство "Інтерфакс-Україна ".

Як йдеться у повідомленнях з російських соцмереж, перед ударом росіяни демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

У 2023 році Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявляло про те, що на тимчасово окуповану територію України прибув обмежений контингент військовослужбовців КНДР, серед яких були підрозділи інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

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У вересні минулого року Центр національного спротиву (ЦНС) повідомив, що РФ планує завезти громадян КНДР на окуповані території Донецької та Луганської областей для проведення будівельних робіт. Крім цього, президент РФ Володимир Путін після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у червні цього року переконав того відкрити "дипломатичні представництва в Донецьку і Луганську".

ЦНС вважає, що громадян КНДР запросили, щоб ті забезпечили постачання робочої сили, оскільки війна призвела до дефіциту робочої сили по всій РФ, а також на окупованих територіях.