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Південна Корея: Росія нелегально торгує зброєю з КНДР

Валерій Сааков
28 вересня 2024 р.

Росія нелегально торгує зброєю з Північною Кореєю і зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН, заявив під час виступу на Генасамблеї ООН голова МЗС Південної Кореї.

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Уламок хвостової частини північнокорейської балістичної ракети KN-23, виялений в Україні на початку січня 2024 року
Уламок хвостової частини північнокорейської балістичної ракети KN-23, виялений в Україні на початку січня 2024 рокуФото: Kyodo/picture alliance

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив, що РФ бере участь у нелегальній торгівлі зброєю з Північною Кореєю. Відповідну заяву керівник МЗС Південної Кореї зробив увечері п'ятниці, 27 вересня, під час виступу на 79-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку, передає Reuters.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Південної Кореї, РФ зловживає також своїм правом вето у Раді Безпеки ООН і заважає таким чином зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на припинення війни.

Про постачання північнокорейського озброєння до РФ говорять не вперше

Нагадаємо, вперше про можливість масштабних поставок озброєнь і боєприпасів з КНДР до РФ заговорили влітку 2023 року. Про факт передачі Пхеньяном Москві озброєння й боєприпасів повідомляли Київ, Вашингтон, Лондон, Сеул, а також низка провідних ЗМІ, міжнародних незалежних експертів та експертних груп. 

За наявними даними, Пхеньян передає РФ продукцію військового призначення, насамперед боєприпаси в обмін на економічну допомогу з боку РФ - передовсім харчові продукти, паливо, енергоносії й важливу сировину, а також на трансфер передових російських військових технологій.

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Наприкінці 2023 року стало відомо про застосування військами РФ північнокорейської балістики для ударів по військових і цивільних об'єктах в Україні. Обстріли із застосуванням північнокорейських балістичних ракет фіксувалися кілька місяців. З кінця липня 2024 року вони поновилися, про що свідчать як дані українських військових, так і міжнародних аналітиків.

ГУР: КНДР передала РФ близько 100 балістичних ракет

24 вересня Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило, що КНДР з листопада 2023 року поставила в РФ понад 100 балістичних ракет типу KN-23/24. Заявлялося, що станом на 16 вересня 2024 року по об'єктах на території України було застосовано близько 60 таких ракет. Відповідну інформацію містила у відповіді ГУР МОУ на запит українського видання "Апостроф". 

Буданов про союзників РФ: Найбільше проблем від Північної Кореї

А 14 вересня керівник ГУР Кирило Буданов  під час Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві зауважив, що серед союзників Росії найбільше клопоту для України створює саме Північна Корея - тим, що поставляє РФ величезну кількість боєприпасів.

"Наша найбільша проблема з усіх цих союзників Росії - це Північна Корея. Тому що тим обсягом військової продукції, який вони постачають, вони фактично впливають на інтенсивність бойових дій", - визнав тоді Буданов. Величезні обсяги артилерійських боєприпасів, які КНДР постачає РФ є критичними для України, пояснив керівник військової розвідки України.

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