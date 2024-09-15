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Буданов: Росія спробує завершити війну до початку 2026 року

Олександр Куницький
15 вересня 2024 р.

У середині 2025 року РФ стоятиме перед дилемою: або оголосити мобілізацію, або знизити інтенсивність бойових дій, вважає начальник ГУР Кирило Буданов.

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Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов
Кирило БудановФото: SOPA Images/ZUMAPRESS/picture alliance

Росія спробує завершити війну проти України до початку 2026 року через економічні проблеми, західні санкції та необхідність нової хвилі мобілізації, вважає начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов.

"У цей період (літо 2025 року. - Ред.) росіяни стоятимуть перед дилемою: або оголосити мобілізацію, або якось знизити інтенсивність бойових дій, які зрештою для них можуть бути критичним", - сказав Буданов у суботу, 14 вересня, під час Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

За його словами, російське внутрішнє планування показало, що в середині наступного року РФ зіткнеться з нестачею кадрів. Тому Буданов припускає, що Росія спробує завершити війну до 2026 року.

"Це - їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати Росія - регіональне лідерство, що її не влаштовує", - сказав він. 

Буданов про союзників РФ: Найбільше проблем від Північної Кореї

Крім того, Буданов зауважив, що серед союзників Росії найбільше проблем для України створює Північна Корея, яка поставляє РФ велику кількість боєприпасів.

"Наша найбільша проблема з усіх цих союзників Росії - це Північна Корея. Тому що тим обсягом військової продукції, який вони постачають, вони фактично впливають на інтенсивність бойових дій", - цитує його агентство AFP.

За його словами, величезні обсяги артилерійських боєприпасів, які КНДР постачає РФ є критичними для України.  Крім того, Буданов зауважив, що Росія також нарощує виробництво власних ракет "Іскандер". "Зараз ми чітко бачимо масове використання "Іскандер-М", - сказав він. "Керовані бомби - це величезна проблема. Їхнє виробництво збільшено в рази", - додав він.

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