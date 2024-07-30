РФ уже застосовує в Україні ракетний комплекс з КНДР - ЗМІ

РФ уже застосовує в Україні ракетний комплекс з КНДР - ЗМІ30 липня 2024 р.
Російські війська почали застосовувати на війні проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, повідомляє у вівторок, 30 липня, профільне видання "Мілітарний".
"Комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості", - йдеться в матеріалі.
Характеристики північнокорейського Bulsae-4
"Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10-25 км. Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу", - пише "Мілітарний"
Пускова установка комплексу складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, які розміщені на шасі колісного бронетранспортера з колісною формулою 6х6.
Керована ракета оснащена великими стабілізаторами, для наведення використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.
Оператор комплексу здійснює ручне керування по відео, і під час польоту ракети він може бачити всі складки рельєфу місцевості та всі об'єкти, а також може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.
"Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу", - зазначається в публікації.
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