РФ уже застосовує в Україні ракетний комплекс з КНДР - ЗМІ

Північнокорейський комплекс Bulsae-4 виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості, пише "Мілітарний".

Російські війська почали застосовувати на війні проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, повідомляє у вівторок, 30 липня, профільне видання "Мілітарний".

"Комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості", - йдеться в матеріалі.

Характеристики північнокорейського Bulsae-4

"Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10-25 км. Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу", - пише "Мілітарний "

Пускова установка комплексу складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, які розміщені на шасі колісного бронетранспортера з колісною формулою 6х6.

Керована ракета оснащена великими стабілізаторами, для наведення використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

Оператор комплексу здійснює ручне керування по відео, і під час польоту ракети він може бачити всі складки рельєфу місцевості та всі об'єкти, а також може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.

"Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу", - зазначається в публікації.

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