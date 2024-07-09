  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

КНДР відправила в Росію елітних "військових курсантів"

Олександр Куницький
9 липня 2024 р.

Північнокорейську делегацію в РФ очолив президент Військового університету імені Кім Ір Сена. Цей заклад готує елітних військових офіцерів КНДР.

https://p.dw.com/p/4i4LQ
Військовослужбовець КНДР
Північнокорейський військовий (символічне фото)Фото: Chinatopix/AP Photo/picture alliance

Північна Корея відправила в Росію своїх "військових курсантів", повідомляє у вівторок, 9 липня, міжнародна агенція Reuters із посиланням на північнокорейські державні пропагандистські ЗМІ.

Делегація на чолі з Кім Гем Чолем - президентом Військового університету імені Кім Ір Сена - вилетіла до РФ у понеділок. Інших подробиць, зокрема про мету візиту та про місце перебування військових КНДР, не повідомляється.

Університет Кім Ір Сена готує елітних військових офіцерів, а диктатор КНДР Кім Чен Ин відвідував його після навчання у Швейцарії, коли ще тільки готувався стати третім лідером країни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про візит "делегації курсантів" і заявив, що той відбувається в рамках договору про стратегічне партнерство РФ і КНДР, який президент Росії Володимир Путін підписав з Кім Чен Ином під час свого візиту в Пхеньян 19 червня. Запитання про те, "куди саме вони їдуть, де будуть займатися і що будуть дивитися", Пєсков переадресував міністерству оборони РФ.

ЗМІ: КНДР відправляє інженерні війська на Донеччину

Раніше південнокорейська телекомпанія TV Chosun та американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що КНДР у липні відправить своїх військових на окуповану Росією Донеччину, зокрема для "допомоги у відновленні інфраструктури Донецька".

За оцінкою TV Chosun, Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить на окуповані території три-чотири бригади. 

За даними США, Путін і Кім ще в 2023 році домовилися про постачання РФ північнокорейських ракет і боєприпасів, імовірно, в обмін на передачу Росією КНДР ключових військових технологій. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина, 19 червня 2024 року

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" війни РФ проти України

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" війни РФ проти України

За останні роки військова, економічна та інша співпраця між Північною Кореєю та Росією різко зросла. Наразі президент РФ Володимир Путін прибув до КНДР з офіційним візитом.
Політика19 червня 2024 р.
Володимир Путін приймає Кім Чен Ина в Амурській області, вересень 2023 року

Путін подякував КНДР за підтримку війни проти України

Путін подякував КНДР за підтримку війни проти України

Президент РФ Володимир Путін прибуває з державним візитом до Північної Кореї на запрошення Кім Чен Ина. Під час візиту очікується підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР.
Конфлікти18 червня 2024 р.
Керівник КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін у Пхеньяні, 18 червня 2024 року

Коментар: У Путіна та Кіма тепер є власний "пакт", як у Сталіна

Коментар: У Путіна та Кіма тепер є власний "пакт", як у Сталіна

Кремль готовий дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові, а якщо вийде, то й у Азії загалом. Це може дорого коштувати Москві, вважає Костянтин Еггерт.
Журналіст Deutsche Welle Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика21 червня 2024 р.
Більше публікацій