КНДР відправила в Росію елітних "військових курсантів"

Північна Корея відправила в Росію своїх "військових курсантів", повідомляє у вівторок, 9 липня, міжнародна агенція Reuters із посиланням на північнокорейські державні пропагандистські ЗМІ.

Делегація на чолі з Кім Гем Чолем - президентом Військового університету імені Кім Ір Сена - вилетіла до РФ у понеділок. Інших подробиць, зокрема про мету візиту та про місце перебування військових КНДР, не повідомляється.

Університет Кім Ір Сена готує елітних військових офіцерів, а диктатор КНДР Кім Чен Ин відвідував його після навчання у Швейцарії, коли ще тільки готувався стати третім лідером країни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про візит "делегації курсантів" і заявив, що той відбувається в рамках договору про стратегічне партнерство РФ і КНДР, який президент Росії Володимир Путін підписав з Кім Чен Ином під час свого візиту в Пхеньян 19 червня. Запитання про те, "куди саме вони їдуть, де будуть займатися і що будуть дивитися", Пєсков переадресував міністерству оборони РФ.

ЗМІ: КНДР відправляє інженерні війська на Донеччину

Раніше південнокорейська телекомпанія TV Chosun та американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що КНДР у липні відправить своїх військових на окуповану Росією Донеччину, зокрема для "допомоги у відновленні інфраструктури Донецька".

За оцінкою TV Chosun, Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить на окуповані території три-чотири бригади.

За даними США, Путін і Кім ще в 2023 році домовилися про постачання РФ північнокорейських ракет і боєприпасів, імовірно, в обмін на передачу Росією КНДР ключових військових технологій.