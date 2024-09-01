Плата за снаряди: Путін задобрив Кіма 24 породистими кіньми

Володимир Путін подарував Кім Чен Ину 24 коней його улюбленої породи орловські рисаки. Як пише The Times, це часткова плата Північній Кореї за надані боєприпаси для війни Росії проти України.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин отримав з Росії нову партію коней. Згідно з повідомленням ветеринарної служби Приморського краю - російського регіону Далекого Сходу, який має залізничне сполучення з Північною Кореєю, наприкінці серпня з РФ до КНДР перевезли 19 жеребців і п'ять кобил породи орловські рисаки.

Як пише The Times , передача коней улюбленої породи Кіма є частковою платою глави Кремля Володимира Путіна за надання Північною Кореєю артилерійських снарядів для ведення Росією війни проти України. Про це ж пишуть і південнокорейські ЗМІ.

Читайте також: У подарованому Путіним Кім Чен Ину Aurus є деталі з Південної Кореї

Як ідеться в матеріалі, попри ядерну програму та балістичні ракети, КНДР також інвестує в одну з найстаріших військових технологій у світі - мережу кінних військових частин. Офіційні звіти свідчать, що країна витратила щонайменше 600 тисяч доларів на породистих коней, імпортованих з Росії в період між 2020 і 2023 роками.

При цьому їхнє значення для Кіма The Times називає радше символічним, ніж військовим: коні відіграють важливу роль в культі особистості, який той створив навколо себе та своєї родини, зокрема Кім часто постає на пропагандистських зображеннях саме верхи на конях.

Читайте також: Путін і Кім обмінялись подарунками: зброя і рукавиця з космосу

Сотні кіз за пару собак

Це не перший випадок дарування тварин у стосунках між Путіним і Кімом. Після підписання ними в червні "всеосяжної угоди про партнерство" Кім подарував Путіну пару собак місцевої породи пхунсан.

Після цього Путін на знак взаємності відправив до Північної Кореї 447 кіз. Доцільність "подарунка" обґрунтували необхідністю пом'якшити гострий дефіцит продовольства у Північній Кореї.

Читайте також: Зеленський: Путін принижується, розважаючи Кім Чен Ина