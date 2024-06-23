КНДР могла поставити в Росію 1,6 мільйона снарядів - WP

КНДР могла поставити в Росію в другому півріччі 2023 року 1,6 мільйона артилерійських снарядів для продовження війни проти України. Про це пише в суботу, 22 червня, видання The Washington Post . Газета посилається при цьому на дані, отримані некомерційною організацією C4ADS, яка займається питаннями глобальної безпеки, від анонімного джерела в російській транспортно-логістичній компанії.

Згідно з цими даними C4ADS, із серпня 2023 року до січня 2024 року з двох портових міст на російському Далекому Сході до 16 населених пунктів на кордоні з Україною було доставлено 74 тисячі метричних тонн вантажів. Це відповідає вазі 1,6 мільйона артилерійських снарядів. У пунктах призначення ці вантажі позначалися як "боєприпаси". Відправлення цих вантажів збігається за часом із заходом у порти суден, які прибули з Північної Кореї.

The Washington Post вважає, що ці дані є серйозним непрямим доказом поставок боєприпасів із КНДР до Росії. Як зазначає газета, підписаний під час візиту Володимира Путіна в КНДР у червні 2024 року договір про "всеосяжне партнерство" дає формальні підстави для постачань боєприпасів із Північної Кореї в Росію.