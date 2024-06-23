  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиПівнічна Корея

КНДР могла поставити в Росію 1,6 мільйона снарядів - WP

Сергій Куприков | Євгенія Наконечна
23 червня 2024 р.

The Washington Post наводить непрямі докази постачань боєприпасів із КНДР до Росії у 2023 році.

https://p.dw.com/p/4hOzS
Фабрика з виробництва зброї в Північній Кореї
Фабрика з виробництва зброї в Північній КореїФото: Yonhap/picture alliance

КНДР могла поставити в Росію в другому півріччі 2023 року 1,6 мільйона артилерійських снарядів для продовження війни проти України. Про це пише в суботу, 22 червня, видання The Washington Post. Газета посилається при цьому на дані, отримані некомерційною організацією C4ADS, яка займається питаннями глобальної безпеки, від анонімного джерела в російській транспортно-логістичній компанії.

Згідно з цими даними C4ADS, із серпня 2023 року до січня 2024 року з двох портових міст на російському Далекому Сході до 16 населених пунктів на кордоні з Україною було доставлено 74 тисячі метричних тонн вантажів. Це відповідає вазі 1,6 мільйона артилерійських снарядів. У пунктах призначення ці вантажі позначалися як "боєприпаси". Відправлення цих вантажів збігається за часом із заходом у порти суден, які прибули з Північної Кореї.

The Washington Post вважає, що ці дані є серйозним непрямим доказом поставок боєприпасів із КНДР до Росії. Як зазначає газета, підписаний під час візиту Володимира Путіна в КНДР у червні 2024 року договір про "всеосяжне партнерство" дає формальні підстави для постачань боєприпасів із Північної Кореї в Росію.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Керівник КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін у Пхеньяні, 18 червня 2024 року

Коментар: У Путіна та Кіма тепер є власний "пакт", як у Сталіна

Коментар: У Путіна та Кіма тепер є власний "пакт", як у Сталіна

Кремль готовий дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові, а якщо вийде, то й у Азії загалом. Це може дорого коштувати Москві, вважає Костянтин Еггерт.
Журналіст Deutsche Welle Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика21 червня 2024 р.
Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь

У Сенаті США хочуть зарахувати Росію до спонсорів тероризму

У Сенаті США хочуть зарахувати Росію до спонсорів тероризму

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму внесли сенатори Грем і Блюменталь. Вони пропонують додати Росію до одного переліку із Кубою, Іраном, КНДР і Сирією.
Політика21 червня 2024 р.
Чанг Хо Джин

У Південній Кореї назвали умову надання Україні летальної зброї

У Південній Кореї назвали умову надання Україні летальної зброї

Якщо КНДР надасть Росії високоточну зброю, керівництво Південної Кореї не обмежуватиме передання зброї Україні, заявив радник з нацбезпеки країни.
Конфлікти23 червня 2024 р.
Більше публікацій