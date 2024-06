У подарованому Путіним Кім Чен Ину Aurus є "ворожі" деталі

У лімузині Aurus, який президент Росії Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину під час свого візиту в Пхеньян, багато деталей - імпортні, повідомило в п'ятницю, 28 червня, міжнародне агентство Reuters.

Зокрема, компанія Aurus Motors, яка виробляє цей автомобіль, використовує деталі на мільйони доларів, ввезені з Південної Кореї, яку Кім називає своїм "основним ворогом".

Згідно з митними записами, з якими ознайомилась агенція, Росія в 2018-2023 роках отримала з-за кордону обладнання та комплектуючі на щонайменше 34 мільйони доларів для складання автомобілів і мотоциклів Aurus. З Південної Кореї вона імпортувала кузовні частини автомобілів, датчики, контролери, вимикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на майже 15,5 мільйона доларів. Деталі надходили також із Китаю, Індії, Туреччини та країн Європейського Союзу.

Іноземні поставки для Aurus Motors продовжувались і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого 2022 року було імпортовано обладнання та деталей на майже 16 мільйонів доларів, з них на п'ять мільйонів - з Південної Кореї. Aurus Motors та її генеральний директор Андрій Панков не відповіли на запити Reuters.

Фірми з Південної Кореї - основні імпортери для Aurus

Компанія Aurus запустила офіційне виробництво в Татарстані в 2021 році. У 2024-му вона планує почати додаткове виробництво в Санкт-Петербурзі на колишньому заводі Toyota. У лютому цього року Aurus LLC занесли до санкційного списку США.

Південнокорейські фірми були серед найбільших постачальників для Aurus, включно з виробником промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробником кузовних деталей BYT CO LTD і постачальником акумуляторів Enertech International Inc. Устаткування для російського автовиробника постачали також італійський виробник пластикових деталей Industrie Ilpea Spa і гонконгська компанія Rain Electronics.

Офіційний представник Kyungki Industrial Co підтвердив, що компанія постачала деталі Aurus LLC і продовжує це робити. Компанія не турбується про можливі санкції, сказав представник, відмовившись надати додаткові деталі. Інші компанії не відповіли на запити Reuters.

Aurus Senat, стилізований у стилі ретро за зразком радянського лімузина ЗІЛ, є офіційним президентським автомобілем Росії, його використовував Путін на своїх інавгураціях у 2018 і 2024 роках. Загалом компанія виробляє чотири моделі автомобілів. Ціни на них починаються від 46,6 мільйона рублів. У 2023 році, за даними російського аналітичного агентства Autostat, Aurus продав 107 автомобілів у Росії.