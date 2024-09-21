Генштаб ЗСУ: В Росії уражені два арсенали

Під час нічних ударів 21 вересня українські сили уразили два арсенали в Росії - у Краснодарському краї та Тверській області, повідомили в генеральному штабі ЗСУ.

Під час проведених у ніч на суботу, 21 вересня, скоординованих ударів по територій Росії Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ. Як повідомив генеральний штаб ЗСУу денному зведенні у Facebook, було завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї.

"Цей об'єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР", - ідеться в зведенні.

Крім того, під час нічного удару було атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу, зазначили у генштабі ЗСУ. Щодо того, який саме тип засобів ураження застосовували під час удару по арсеналу "Тихорецьк", жодної інформації не наводиться.

СБУ ударила по іншому арсеналу в Тверській області

Крім того, Служба безпеки України (СБУ) завдала удару по 23-му арсеналу головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області, розповіли в генштабі ЗСУ.

"Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів. Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Служби безпеки України та інших", - уточнили в зведенні.

Аналітики: Уражені арсенали - вкрай важливі для РФ

Водночас як уточнили аналітики українського спеціалізованого видання Defense Express , 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ розташований дещо південніше від уже знищеного під час удару 18 вересня 107-го арсеналу під містом Торопець. На відміну від 107-арсеналу, 23-й не модернізували. Щодо номенклатури боєприпасів, котрі на ньому зберігалися, теж нічого не повідомляється. "Але цей арсенал навряд вже існує. Зокрема сервіс моніторингу пожеж NASA показує масштабну пожежу, що охопила його", - зазначають автори публікації видання.

Щодо арсеналу "Тихорецьк" у Краснодаському краї, то на ньому зберігались не лише боєприпаси, але й артилерійські системи, констатували в Defense Express.

Нагадаємо, раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що на одному з військових складів почалась пожежа - нібито через падіння уламків одного з дронів.

Як повідомлялося, Сили оборони України з вересня посилили частоту ударів далекобійними засобами ураження по російських складах з боєприпасами, що перебувають у зоні досяжності українських дронів і ракет.

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