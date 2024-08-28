В уряді розповіли, скільки коштує ракета-дрон "Паляниця"

Україна зможе завдати удару "Паляницею" там, де Росія цього не очікує, заявив в інтерв'ю AP міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ракета-дрон дальнього радіусу дії українського виробництва"Паляниця" коштує менше мільйона доларів, і наступним кроком буде розширення її виробництва, повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press (AP).

Як інформує агенція з посиланням на Федорова в середу, 28 серпня, військові звертаються до приватного сектора задля зниження виробничих витрат. "Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", - сказав він.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - зазначив Федоров.

Міністр відмовився вдаватися до деталей про дальність та поточні поставки, пославшись на міркування безпеки.

Водночас один із фахівців, які брали участь в проєкті, сказав AP, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", розпочата близько півтора року тому. "Це не продовження старого радянського проєкту", - запевнив співрозмовник.

Українська ракета-дрон "Паляниця"

Про появу української ракети-дрона влада заявила у День незалежності. На платформі United24, де опублікованевідео з "Паляницею" , зазначається, що вона має турбореактивний двигун, запускається з наземної платформи, обладнана кількома системами наведення.

За заявами українських посадовців, першочерговою ціллю "Паляниці" будуть об'єкти, з яких РФ здійснює обстріли України, - близько 20 російських аеродромів. Ідеться, зокрема, про "Саваслейку", до якої від державного кордону України близько 700 кілометрів, Псков і головну базу стратегічної авіації РФ "Енгельс", які розташовані на відстані понад 600 кілометрів від держкордону та лінії фронту відповідно.

Як зазначили в United24, вартість ракети-дрона "набагато нижча аналогів", при цьому надалі очікується здешевлення та масштабування виробництва. Вся інша інформація - засекречена.