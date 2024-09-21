У Росії дрони атакували збройні склади: триває детонація

Пожежа на складах боєприпасів унаслідок атаки безпілотників розпочалась в двох російських регіонах. Влада евакуює населення.

Дрони атакували в ніч на суботу, 21 вересня, збройовий склад під Тихорецьком на Кубані.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що на військовому складі почалась пожежа - нібито через падіння уламків одного з дронів.

Тим часом очевидці в соціальних мережах повідомляють, що чують вибухи, та викладають відео. Telegram-канали публікують кадри детонації боєприпасів.

Губернатор повідомив, що "з метою безпеки проводять тимчасову евакуацію жителів селища поруч із місцем загоряння".

Нова атака на арсенал ГРАУ в Тверській області

Про атаку безпілотників заявили і в Тверській області РФ. Місцевий губернатор повідомив про нібито збиті дрони та роботу екстрених служб на місцях.

За даними низки російських пабліків, БпЛА атакували 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міністерства оборони РФ в селищі Жовтневе.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня дрони Служби безпеки України, Головного управління розвідки міністерства оборони та Сил спеціальних операцій уразили склад боєприпасів у Торопці Тверської області.

Повідомлялося про знищення значних запасів балістичних ракет "Іскандер", північнокорейських балістичних KN23, ракет до реактивних систем залпового вогню "Град" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У", зенітних ракет комплексів С-300, керованих авіаційних бомб (КАБів) і артилерійських боєприпасів.