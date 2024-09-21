  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

У Росії дрони атакували збройні склади: триває детонація

Євгенія Наконечна
21 вересня 2024 р.

Пожежа на складах боєприпасів унаслідок атаки безпілотників розпочалась в двох російських регіонах. Влада евакуює населення.

https://p.dw.com/p/4kvHM
Наслідки української атаки на Торопець, Тверська область Росії, 18 вересня 2024
Наслідки удару українських дронів по складу боєприпасів у Торопці Тверської області РФ 18 вересняФото: Social media/via REUTERS

Дрони атакували в ніч на суботу, 21 вересня, збройовий склад під Тихорецьком на Кубані.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що на військовому складі почалась пожежа - нібито через падіння уламків одного з дронів.

Тим часом очевидці в соціальних мережах повідомляють, що чують вибухи, та викладають відео. Telegram-канали публікують кадри детонації боєприпасів.

Губернатор повідомив, що "з метою безпеки проводять тимчасову евакуацію жителів селища поруч із місцем загоряння".

Нова атака на арсенал ГРАУ в Тверській області

Про атаку безпілотників заявили і в Тверській області РФ. Місцевий губернатор повідомив про нібито збиті дрони та роботу екстрених служб на місцях.

За даними низки російських пабліків, БпЛА атакували 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міністерства оборони РФ в селищі Жовтневе. 

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня дрони Служби безпеки України, Головного управління розвідки міністерства оборони та Сил спеціальних операцій уразили склад боєприпасів у Торопці Тверської області.

Повідомлялося про знищення значних запасів балістичних ракет "Іскандер", північнокорейських балістичних KN23, ракет до реактивних систем залпового вогню "Град" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У", зенітних ракет комплексів С-300, керованих авіаційних бомб (КАБів) і артилерійських боєприпасів.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід? (20.09.2024)

Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід? (20.09.2024)

Україна досі чекає на дозвіл від Заходу бити вглиб Росії далекобійними ракетами. Чому західні партнери зволікають? Які червоні лінії ще залишилися? І як це впливає на ситуацію на полі бою?
Конфлікти20 вересня 2024 р.08:52 хв.