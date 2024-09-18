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Дрони уразили склад боєприпасів у Тверській області РФ - ЗМІ

Анастасія Шепелева
18 вересня 2024 р.

У російській Тверській області вночі лунала серія масштабних вибухів. За даними Telegram-каналів, БпЛА уразили склад боєприпасів поблизу Торопця, де розташована військова частина. Влада оголосила евакуацію населення.

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Пожежа на нафтобазі в РФ після удару дронів
Пожежа на одній з російських нафтобаз після удару дронів (архівне фото)Фото: REUTERS

У ніч на середу, 18 вересня, безпілотники (БпЛА) ймовірно уразили склад боєприпасів поблизу Торопця в Тверській області Росії.

Місцева влада оголосила часткову евакуацію жителів міста в сусідній населений пункт - Західну Двину. Офіційно причини евакуації не розкривають. Російські державні пропагандистські агентства агентства пишуть, що населення евакуюють "з території, де веде боротьбу протиповітряна оборона та гасять пожежу".

"Демілітаризація Росії"

Своєю чергою в соціальних мережах публікують відео, на якому зафіксований великий вибух і згодом - менші, подібні до повторної детонації. За даними Telegram-каналу Astra, дрони влучили в склад боєприпасів у військовій частині 54169, яку раніше вже атакували щонайменше двічі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив у своєму телеграм-каналі один із роликів з серією вибухів, поширених у мережі. "Демілітаризація Росії необхідна для припинення терору", - прокоментував він. 

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