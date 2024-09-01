Дрони атакували НПЗ у Москві та дві російські електростанції

Дрони атакували НПЗ у Москві та дві російські електростанції1 вересня 2024 р.
У ніч на неділю, 1 вересня, безпілотники (БпЛА) атакували одразу кілька регіонів Росії.
Про відбиття атаки дронів у своїх Telegram-каналах повідомили губернатори Липецької, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Рязанської, Тверської та Тульської областей, а також мер Москви Сергій Собянін.
Пожежа на Московському НПЗ
За словами Собяніна, на Москву летів понад десяток безпілотників, один із БпЛА збили в районі Московського нафтопереробного заводу (НПЗ), а згодом ще один дрон пошкодив технічне приміщення цього заводу, де виникла пожежа.
Удари по Каширській і Конаківській ДРЕС
Російські Telegram-канали опублікували зняті очевидцями відео вибуху в районі Каширської ДРЕС (державної районної електростанції. - Ред.) у Московській області. Глава міського округу Кашира Михайло Шувалов запевняє, що атаку дронів на станцію відбили, жертв і руйнувань чи пожежі немає, а електроенергія подається абонентам.
Також російські пабліки поширюють відео очевидців пожежі на Конаківській ДРЕС у Тверській області. Губернатор регіону Ігор Руденя стверджував, що в районі Конаково збили п'ять БпЛА і нічого не повідомляв про наслідки.
Українські посадовці не коментували нічну атаку на російські регіони.