Дрони атакували НПЗ у Москві та дві російські електростанції

Місцева влада кількох областей Росії заявила про відбиття вночі атаки безпілотників. Одними з цілей стали Каширська та Конаківська ДРЕС, а також нафтопереробний завод у Москві.

У ніч на неділю, 1 вересня, безпілотники (БпЛА) атакували одразу кілька регіонів Росії.

Про відбиття атаки дронів у своїх Telegram-каналах повідомили губернатори Липецької, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Рязанської, Тверської та Тульської областей, а також мер Москви Сергій Собянін.

Пожежа на Московському НПЗ

За словами Собяніна, на Москву летів понад десяток безпілотників, один із БпЛА збили в районі Московського нафтопереробного заводу (НПЗ), а згодом ще один дрон пошкодив технічне приміщення цього заводу, де виникла пожежа.

Удари по Каширській і Конаківській ДРЕС

Російські Telegram-канали опублікували зняті очевидцями відео вибуху в районі Каширської ДРЕС (державної районної електростанції. - Ред.) у Московській області. Глава міського округу Кашира Михайло Шувалов запевняє, що атаку дронів на станцію відбили, жертв і руйнувань чи пожежі немає, а електроенергія подається абонентам.

Також російські пабліки поширюють відео очевидців пожежі на Конаківській ДРЕС у Тверській області. Губернатор регіону Ігор Руденя стверджував, що в районі Конаково збили п'ять БпЛА і нічого не повідомляв про наслідки.

Українські посадовці не коментували нічну атаку на російські регіони.