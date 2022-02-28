Ракета-дрон і балістична зброя: які ракети виробляє Україна?

КонфліктиУкраїнаРакета-дрон і балістична зброя: які ракети виробляє Україна?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Пшемиська | Ам'єн Іссіф28.08.202428 серпня 2024 р.В Україні успішно випробували першу балістичну ракету українського виробництва, заявив президент Володимир Зеленський. Які досягнення має українська ракетна програма та чи дозволить зменшити залежність від Заходу?https://p.dw.com/p/4k1FqРеклама